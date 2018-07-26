台中》盧秀燕參加豐原城隍祭 藍營紅派要角陪同掃街

國民黨台中市長參選人盧秀燕（中）受邀參加豐原城隍爺祝壽大典。（王文吉翻攝）

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盧秀燕在參加廟會祭典前，先到第一市場向民眾及攤商請託。（王文吉翻攝）
紅派由市議員張瀞分（左二）及江啟臣的胞姊江紅（左一）陪同盧秀燕掃街拜票。（王文吉翻攝）
盧秀燕到豐原第一市場掃街，逐一彎腰向攤商握手致意。（王文吉翻攝）

「今天，我是市長來拜市長！」國民黨台中市長參選人盧秀燕26日參加豐原城隍爺祝壽大典，受到廟方及信眾熱烈歡迎。她致詞時表示，城隍爺是民間口耳相傳的「市長」，如果有機會當選下屆台中市市長，「我已經跟城隍爺報告，以後每年城隍爺聖誕，我都會來參拜祝壽。」充滿自信的致詞，獲得滿堂采。

盧秀燕在祝壽大典前，先到第一市場向攤商請託，市議員張瀞分、陳本添及富春里長陳麗鳳、南陽里長楊國勝等人，也陪同賣力拉票。「哇，妳本人卡水哦！」、「加油，盧市長，我這一票一定投給妳。」女性選民看到盧秀燕展現高度熱情，盧秀燕更是不時彎腰拜票。

豐原城隍廟為全國城隍廟中唯一使用日式神轎遶境，別具特色。盧秀燕如數家珍告訴當地民眾，日治時期城隍爺出巡被日本人刁難，經折衝後改穿日式服裝，使用日式神轎才能順利遶境，這項傳統沿用迄今。

盧秀燕獲邀參加祝壽大典，山城紅派也積極輔選。人在國外的江啟臣，由胞姊江紅全程陪同盧秀燕沿街拜票。盧秀燕26日除了早上參加豐原城隍爺祝壽大典之外，晚間也將到北台中城隍廟及台中市城隍廟參加祝壽慶典。

(中時 )

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