缺很兇！英皇家空軍要賣當家門面紅箭駐紮地

英國皇家空軍紅箭飛行表演隊正在進行特技演出。(圖/美聯社)

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中時電子報

英國皇家空軍紅箭飛行表演隊正在進行特技演出。(圖/美聯社)

英國國防部缺錢缺很大，打算將位於英格蘭林肯郡的斯坎普頓皇家空軍基地(Scampton)賣掉，該地是自1916年以來極富盛名，1983年即被選為紅箭飛行表演隊的專屬駐紮地。舉凡英國女王慶生和奧運開幕儀式等都可以看到紅箭飛機的表演。但是英國國防預算吃緊，因此也將腦筋動到賣基地的頭上。

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根據英國《獨立報》(The Independent) 報導，英國國防部打算賣出名下1/3地產，也包括紅箭飛行表演隊的訓練場所，斯坎普頓皇家空軍基地。如此一來，預估到了2040年就可以省下高達30億英鎊(約新台幣1200億)的人民納稅錢。

根據計畫，斯坎普頓基地將在2022年完全停用，英國國防部將為紅箭表演隊另尋適合的訓練地點。但這也不是英國國防部第1次把腦筋動到斯坎普頓基地的頭上，早在2008年該基地就曾被要求關閉。但後來因為利比亞戰爭爆發，搬遷計畫才被取消。

紅箭飛行表演隊是世界上少有的特技表演隊，以特技和冒險表演聞名於世，舉凡英國女王慶生和奧運開幕儀式等都可以看到它們的身影。目前紅箭飛行表演隊已經成功在全球53個國家演出，累計出演場次超過4千場。它們的訓練駐紮所在地就位於英國林肯郡斯坎普頓的皇家空軍基地。但英國國防部因為預算越來越緊縮，打算賣出這個基地籌錢。也就是說，未來紅箭表演隊恐將失去自己獨立的訓練場地。

(中時電子報)

文章來源：Red Arrows air base to be sold off by Ministry of Defence as part of budget cuts

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