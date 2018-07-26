跌破眼鏡！韓系車擊敗保時捷 這款拿品質、魅力雙冠王

2018年07月26日 17:04 中時電子報 戴安瑋

美國權威市調機構《J.D.Power》公布年度新車品質調查報告，南韓汽車品牌GENESIS、起亞汽車和現代汽車，壓過歐美豪華車品牌，包下前三名，更取代曾長期名列前茅的豐田汽車和本田汽車。在新車魅力調查方面， Genesis 也榮登龍頭，打敗過去13年連霸的 保時捷（Porsche）。

南韓汽車品牌GENESIS。（圖/Hyundai臺灣總代理南陽汽車提供）

綜合媒體報導，消費者在購買新車時，多參考市調報告，其中《J.D.Power》是美國著名研調公司，該公司最新公布的調查報告中，年度新車品質調查報告，是針對美國市場訪調了7萬多名2018年款新車車主，統計新車上路後90天內出現的問題數量，排列出新車初期品質優劣。

結果，現代汽車旗下的豪華車系GENESIS，在上路90天內平均只發生68個問題，奪得第一名，起亞汽車為72個、現代汽車74個，獲第二、第三名，保時捷79個問題，名列第四名，福特汽車81個第五名。豐田汽車和本田汽車因在電子系統上，回報問題數量多於整體平均，位居第17名及第23名。

另外，在新車魅力調查方面，針對美國6萬多名新車車主進行調查訪問，內容包括駕馭動態、安全性、性能、影音娛樂、乘坐舒適度、外觀、內裝、載物能力、油耗等，結果已連霸 13 年的 Porsche，以1分之差，輸給韓國豪華品牌 Genesis。Genesis獲884分，Porsche獲883分，第三名是BMW。

Hyundai臺灣總代理南陽汽車表示，台灣對Genesis還陌生，但在北美非常夯，現已單獨成為一個汽車品牌，南陽汽車曾於2012年引進Genesis來台後即完銷，現各展示間可接受民眾訂購。

(中時電子報)