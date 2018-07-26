人行步道涉及私人土地遭封閉　另闢替代道路

基隆市暖西國小旁有一條通往「水源地早起會」的人行步道，但因為該步道會經過私人土地，地主日前將步道給封閉住，導致民眾通行不易。（張穎齊翻攝）

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針對通往「水源地早起會」的人行步道遭到封閉，立委蔡適應服務處主任林明智26日邀集相關單位會勘，研商先在暖暖街530巷84弄內施作便道，作為替代道路使用。（張穎齊翻攝）

基隆市暖西國小旁有一條人行步道，是當地居民前往「水源地早起會」的必經道路，但因為該步道會經過私人土地，地主日前將步道給封閉住，導致民眾通行不便，立委蔡適應服務處接獲陳情後，26日邀集相關單位會勘，研商先在暖暖街530巷84弄內施作便道，作為替代道路使用。

暖西國小旁有一條通往水源地早起會的人行步道，是許多長輩運動的場所，因涉及私人土地遭到封閉，暖西里長周明信得知後，向蔡適應服務處主任林明智陳情，希望能夠找出替代方案，讓長輩們能夠順利地從暖西里直達水源地早起會。

林明智與周明信26日邀請國有財產署北區分署基隆辦事處、安樂區地政事務所、暖西國小、暖暖區長林文榮現地勘查，討論可行的替代方案。

周明信指出，由於原本的道路被封閉，周邊的道路多為私人土地，在開闢簡易人行道上有相當難度，建議在暖暖街530巷84弄內的國有土地，可以施作簡易的便道，希望由暖暖區公所先行評估，並向國財署申請辦理，盡早提供居民替代便道。

林明智表示，水源地早起會是許多暖西里民早上健行的地點，在與相關單位討論後，短期將先交由暖暖區公所在暖暖街530巷84弄內施作便道，通往水源地早起會的黑板橋，讓居民能夠從暖西里步行到達水源地早起會。

長期規畫部分，林明智說，因為暖西里整個後山區塊都是國財署所管理的土地，他建請基隆市政府來規畫環山步道，串連水源地早起會、西勢水庫，提供民眾休憩、健行使用，也能解決目前人行道路封閉的問題。

(中時 )

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