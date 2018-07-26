原住民Ｃ肝改善計畫 選定阿里山 秀林等4鄉試辦

2018年07月26日 17:08 中時 魏怡嘉

為改原住民C肝健康問題，國家C肝計畫辦公室今天宣佈，選定嘉義縣阿里山鄉、高雄市桃源區、花蓮縣秀林鄉及花蓮縣卓溪鄉，做為消除C型肝炎的試辦地點，自今年下半年起，與地方衛生局攜手合作，以在地篩檢及在地治療模式，找出當地C肝病患，並進行治療。

根據統計，全國至少有40萬名C肝患者，卻有高達5成的人不知道自己罹病，往往等到轉為肝硬化、肝癌才就醫。由於C型肝炎病毒感染是慢性肝病、肝硬化及肝癌的重要成因之一，如果感染C型肝炎病毒者約有一半以上患者轉為慢性肝炎，其中約20％會導致肝硬化，而肝硬化者每年約有3～5％會變成肝癌。

國家C肝辦公室主任蒲若芳表示，經過大家的努力，C肝口服新藥終於在去年1月24日納入健保給付，已有9538名肝纖維化程度F3以上的C肝病人接受健保C肝口服新藥治療，在已完成治療後12周的8556人當中，有8301人已檢測不到病毒，治療成功率達97％。

台大臨床醫學研究所教授高嘉宏表示，今年C肝口服新藥續納健保，且規模擴大預計收案17000～19000位左右，甚至可能收到2萬人，今1月至6月已有約14000名病人接受治療。而在C肝新藥部分，健保自今年8月1日起，將可一次治療1到6型的C肝新藥納入健保，以補足過去C肝新藥無法治療第3型的缺口，讓C肝病患獲得更完整的治療。

蒲若芳指出，過去國內重大肝炎盛行處都集中在中南部，經調查後發現，民眾常因無病識感、偏鄉交通不便及缺乏醫療資源，導致就醫率不到3成，因此目前政府陸續在彰化、雲林、嘉義、台南、高雄、花蓮等地區，有各種C型肝炎在地化計畫的積極介入，今年更首先選擇在4個山地型原鄉做為消除C型肝炎的試辦地點。希望在2025年達成減少我國慢性C型肝炎人口數近半的目標。

(中時 )