光復中學設計群科 鍾郁婕奪桃竹苗榜首

2018年07月26日 17:16 中時 陳育賢

從小就愛畫人物的光復中學室內設計科學生鍾郁婕（左二），此次以611分勇奪桃竹竹苗設計群榜首，並錄取國立台灣科技大學設計系工業設計組。（陳育賢攝）

新竹市光復中學設計群畢業學生今年在4技2專統測成績大放異彩，其中室內設計科學生鍾郁婕更以611分佳績，勇奪桃竹竹苗設計群榜首，並錄取國立台灣科技大學設計系工業設計組，讓從小愛畫畫的她，在設計領域找到一片天。

校長黃敦煌表示，鍾郁婕在國中會考時失常，以些微差距上不了理想高中，又被分發到自己沒有興趣的學校科系，因其喜歡繪畫與設計，選擇光復中學設計群，並確定自己未來往設計領域發展的決心，3年來把握任何可以念書的時間，終於考上第1志願台科大。

黃敦煌說，郁婕從小就對繪畫更有很好的天賦，畫畫是無師自通，國中也不是念美術班，但之後對室內設計有興趣，高中因此選擇光復室內設計，學校老師則是協助郁婕將原本在繪畫的天分，轉至設計方面的專業繪圖，因郁婕已有基礎，學習是事半功倍。

郁婕表示，自己從小就很喜歡畫畫，尤其是人物、動物的素描等，要上高中前，她認為高中跟高職都是一樣的升學管道，但在高職她可以找到更多符合自己興趣的學科，可以每天接觸喜歡的事物、可以每天畫畫，而且設計學科更啟發她未來的道路，可以選擇更多元的志願。

(中時 )