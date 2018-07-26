林口新時尚 洛琳莊園歐式料理餐廳全新開幕

洛琳莊園歐式料理餐廳

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旺報
李翊榛
業主王重明董事長(左)、游基忠總經理。
開幕嘉賓新北市議員宋明宗。

7/26上午洛琳莊園歐式料理餐廳舉行開幕酒會，政商名流齊聚，使文化一路二段交通一度混亂，連當地警察也到場關心。創辦人王重明先生，塑膠產業起家，與台塑企業創辦人王永慶家族有五十年的好交情，連三娘李寶珠也親自贈花慶賀開幕成功。王董運用廣大人脈更找來了忘年之交從事房地產及曾為北海高爾夫球場的副總經理游基忠擔任總經理操刀，協力經營，兩人的好人脈讓賓客及鮮花爆滿了現場。

特地前來祝賀新北市議員宋明宗表示：林口區域開立歐式餐廳是很適合的，因林口特區涵蓋了龜山區域生活圈，還有享譽國內外的華亞科學園區及很多的工業園區，包括林口工二工四等園區很廣，很多歐美科技技術人員工程師，都在這區域，加上近年林口消費力增加，尤其文化一路這一帶近林口市中心，洛琳莊園歐式餐廳料理非常精緻可口，食材講究，這樣的歐式料理店在此相信是會成功的。

業者表示：希望在林口地區提供一處環境優雅及食材講究的餐廳，特別找來了廚藝高超的廚師，希望帶給消費者一種新的用餐體驗，餐廳內設高級的藏酒室，精挑數百隻紅酒及香檳佐餐，還準備了頂級的伊比利火腿供老饕品嘗,希望打造一處賓主盡歡的招待所。

(旺報 )

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