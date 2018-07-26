Dr. Wells牙醫聯盟 診所院長逃漏一億判四個月 不法所得都沒收

2018年07月26日 18:04 中時 李文正

國維聯合科技公司經營牙醫聯盟「Dr.Wells」，前年遭調查局搜索爆發逃漏稅，金額高達1億多元，士林地院審結，認定旗下維育、維一診所逃稅共計1619萬元，時任院長曹皓崴、鐘偉豪違反稅捐法、業務上登載不實罪，分別判處有期徒刑4月，應執行1年8月、1年1月，均得易科罰金。

起訴指出，國維公司副總經理王澐山，收取旗下診所的「顧問費」，幫忙年輕醫師介紹醫療器材、處理會計帳目，並與剛入行牙醫師抽成，製作「所得損益計算表」，要求醫師分別開立玉山銀行、新光銀行二帳戶，將薪資與執行業務所得收入分開計算，藉以逃漏所得稅。

判決指出，維育診所2008年收入5058萬元，同年維一則營業收入有4198萬餘元，但依據國維公司人員提供給事務所的帳本，兩者明顯不符，並只報其中一個帳戶，隱匿另一個帳戶的收入，維育2006年起5年逃漏稅266萬元，維一則是6年逃漏稅1352萬餘元。

王辯稱，他從未指示旗下醫師該如何報稅，而公司會計小姐也作證，指稱報稅方式都是依照上一個會計人員的方式，並未修改，法院認為他對於開兩個帳戶逃稅，並不知情，因而判決無罪。

但曹、鍾兩人身為醫院院長，除了負責醫療行為外，對於報稅的損益計算表，本來就有監督義務，明顯有異達成客觀事實「故意」逃稅，並非「節稅」。而且曹月薪80萬，鍾則是牙醫碩士畢業，月薪20萬，收入頗豐，遠較一般民眾優渥，仍貪圖小利，並推給國維公司管理，未見悔悟之情，分別判處有期徒刑4月，並沒收不法所得。

(中時 )