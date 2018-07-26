2018富比士富豪最年輕入榜者 「她」貼張照豪賺3000萬！

2018年07月26日 17:23 中時電子報 吳品瑤

每年都備受矚目的富比士名人富豪榜日前揭曉，今年又有年輕族群入榜，出身自因實境節目闖出大名氣的卡達夏家族、年紀輕輕就在模特兒圈出道的凱莉珍娜(Kylie Jenner)，年僅20歲的她光是去年就賺進美金2億元(約台幣60億)，據調查IG一則業配貼文行情高達數千萬台幣。

身為卡達夏家寶貝妹妹的凱莉珍娜，可說從小就是名人，隨著年紀漸長她也步上姊姊們的道路，同時身兼模特兒、電視名人、社交名媛、時尚設計師等身分，甚至是個商人，她2016年設立的個人美妝品牌「Kylie Cosmetics」深獲年輕族群喜愛，最知名的莫過於要價29美金(台幣888元)、極具個人特色的「lip kits」唇膏組，帶起一股霧唇旋風，光是這個個人品牌一年就進帳2億美金(約台幣60億)。

國外有社交媒體觀察網站分享一則研究報告，指出凱莉的IG擁有高達1.1億追蹤人數，且互動頻率相當高，如此高人氣自然業配價碼也高，據悉，凱莉一則IG貼文業配價格高達100萬美金(約台幣3千萬)，行情超越眾多線上藝人，而緊接凱莉之後，IG擁有1.39億追蹤數的賽琳娜(Selena Gomez)，一則業配文價格約80萬美金(台幣2400萬)，第三名則是足球名將C羅，一篇業配文美金75萬(約台幣2250萬)。

(中時電子報)