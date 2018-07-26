環保樹脂申報闖關　航警查獲新興毒品280公斤

航空警察局日前在遠雄快遞進口專區，查獲第三級毒品氯乙基卡西酮279.55公斤，內政部長徐國勇親自前往嘉許航警局、關務署台北關等單位的辛勤努力，也再次宣誓政府反毒決心。（陳麒全攝）

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航空警察局日前在遠雄快遞進口專區，查獲第三級毒品氯乙基卡西酮279.55公斤，逮捕出面領貨的34歲王姓嫌犯，偵訊後並依違反毒品危害防制條例移送偵辦，警方也持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。（陳麒全攝）

航空警察局日前在遠雄快遞進口專區，發現兩批以環保樹脂及膠水名義申報進口的貨物影像有異，經開箱查驗，並鎖定在台線頭後，成功起出新興毒品「氯乙基卡西酮」279.55公斤，並在26日舉行破案記者會，內政部長徐國勇親自前往嘉許航警局、關務署台北關等單位的辛勤努力，也再次宣誓政府反毒決心。

內政部警政署航空警察局26日下午舉行破案記者會，宣布查獲新興毒品氯乙基卡西酮案，航警表示，航警局安檢大隊與關務署台北關23日清晨五點在遠雄快遞進口專區，發現2批共10件以「環保樹脂」及「膠水」名義申報進口貨物，貨品在通過X光機時發現影像有異，經開箱查驗及測試後，顯示為三級毒品「氯乙基卡西酮」，共查獲高達279.55公斤，隨後依照貨物地址在彰化逮捕出面領貨的34歲王姓嫌犯，偵訊後並依違反毒品危害防制條例移送偵辦，警方也持續向上溯源，擴大追查幕後集團共犯。

由於日前（20日）航警與海關才查獲19公斤餘的新興毒品「彩虹菸」的成份，俗稱「香香」的「氯苯基戊酮」，3日內連續兩次阻絕毒品於關口，甫上任的內政部長徐國勇親自參加破案記者會，並頒獎嘉許航警及台北關的合作無間，也顯示政府推動反毒的「安居專案」有展現成效，未來將秉持「毒品零容忍」持續向上追查，積極遏止毒品危害國人健康。

徐國勇表示，跨國界的毒品走私日趨嚴重，毒梟也藉由加入不同毒品成分，成為新興的毒品。政府為了防止毒品氾濫，也全力將各種新型態的毒品，立刻列為查緝的標的，這也是給販毒集團當頭棒喝，政府對各項毒品更是「零容忍」。

徐國勇也說，近年常為青少年與學生族群以毒品咖啡包混合使用而有死亡案例發生，若毒品在暑假期間進入台灣，將造成學生嚴重危害，他也勉勵所有航警、海關、海巡等單位要全力拒毒於境外，截毒於關口，讓不法集團無可趁之機。

(中時 )

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