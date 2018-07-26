寵物絕育與否 飼主星座大不同！

2018年07月26日 17:39 中時 方濬哲

農委會推廣8月為「全國寵物絕育月」今日舉行記者會，畜牧處處長謝耀清（左二）等出席。（方濬哲攝）

絕育可降低寵物發生脫序行為、中老年罹病機率。（方濬哲攝）

農委會推廣8月為「全國寵物絕育月」今日舉行記者會，會中公布寵物登記資訊網資料，國內登記的153萬隻寵物，近6成已完成絕育，獅子、水瓶、雙子座飼主是支持寵物絕育的前3名。

星座專家安格斯分析風象星座飼主要的是「簡單」，抱持著「愛牠就是讓牠變簡單」，結紮後能讓寵物個性更穩定、延長壽命等。水象星座飼主(巨蟹座、天蠍座、雙魚座)要的是「周全」，由於他們太過小心呵護寵物，決定都要思考再三，擔心絕育牠們會不會痛、會不會危險等，就會阻礙這些飼主去做絕育。

火象星座(白羊座、獅子座、射手座)飼主追求「門面」，特別重視寵物門面與行為表現，尤其是獅子座，若絕育能讓寵物更健康或避免脫序行為，他們將寵物做絕育是可以理解的。土象星座(摩羯座、金牛座、處女座)重視「責任」，他們跟其他星座比，是責任感最強的飼主，很在乎寵物的健康，對他們來說「如果沒辦法負責，就不養了」，所以他們不輕易飼養寵物。

畜牧處處長謝耀清表示，絕育最好的時機點是在寵物發情前，希望有飼主都能正視寵物絕育的重要性，目前政府有提供絕育補助，公貓、犬補助8百至1千元；母貓、犬補助1200元。

(中時 )