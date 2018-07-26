台中海洋生態館硬體完工 最快明年對外營運

台中副議長張清照（前排左三）、前議長張清堂（前排左四）26日在建設局長黃玉霖（前排左五）陪同下，會勘海洋生態館硬體興建。（陳淑娥攝）

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台中副議長張清照（左二）、前議長張清堂（中）26日在建設局長黃玉霖（左）陪同下，會勘海洋生態館硬體興建。（陳淑娥攝）

台中海線將再增添一亮點！台中海洋生態館硬體興建已完工，獨特的「岩石」外觀造型十分吸睛，館內設置10多公尺高的大洋缸展示活體海洋生物，頂樓更有360度觀浪景觀平台等，未來將與高美溼地串連成一日遊景點，最快明年可對外營運。

海洋生態館歷經兩位市長，由「企鵝館」改為「企鵝暨白海豚生態館」、「白海豚生態館」，再更名「海洋生態館」，一波三折終定案！爭取建設的副議長張清照、前議長張清堂26日在市府建設局長黃玉霖等陪同下前往會勘。

張清照表示，上任副議長後建議市府，在原有5億元預算內，將海洋生態館面積擴大，由原來2000多坪增至4000坪左右，希望市府加速腳步完成委外營運，以期帶動地方繁榮。

黃玉霖指出，海洋生態館從影音空間，升級為海洋活體展示，未來將以水母為主軸，也可進行跨館合作，預計8月中旬進行委外招標，目前至少有3家國內外知名廠商摩拳擦掌，預計最快明年可對外營運。觀旅局表示，市府也追加預算2.5億元，增加館內海洋生物的維持系統、內部裝置及陳設。

台中海洋生態館的硬體設備已完工，建築物外觀「岩石」造型十分醒目，建築師余曉嵐說，這代表台中港是大甲溪流域沖刷下來的第一塊基石。負責興建的港洲營造董事長陳朝日則表示，岩石造型有很多的角度，施工難度比一般建築還高，但很高興全力趕在期限內完工。

而館內將設置高達10多公尺的大洋缸展，展示活體海洋生物，還有360度觀浪景觀平台、咖啡廳及宴會廳，未來和高美溼地、梧棲漁港等串成一日遊景點，將成為台中最具指標性的觀光勝地。

(中時 )

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