德國商場販賣二戰玩具 被指控「納粹玩具」

2018年07月26日 17:48 中時電子報 江飛宇

德國柏林阿利克夏購物中心(ALEXA Shopping Centre)的遊戲與玩具部最近有一項爭議，他們販售一組樂高式的二戰德國戰車玩具，包括虎式戰車(Tiger)、豹式戰車(Jagdpanther)和鼠式戰車(Mauerbrecher)，以及德國空軍造型玩具。遭到指控這些是「納粹玩具」，雖然波蘭的玩具製造商出面否認，並且強調這些玩具沒有任何納粹標誌，然而阿利克斯賣場仍然決定下架。

俄國衛星網報導，根據指控方說法，這些玩具士兵的納粹象徵非常詳細，上頭有德國國防軍的鐵十字徽，以及武器裝備的綽號，比如用哥特字母所寫「費迪南」(Ferdinand,象式驅逐戰車)或「齊格飛」( Siegfried )。玩具士兵身穿黑色的武裝黨衛軍制服，上面有帝王鷹，雖然沒有SS的雙閃電字樣，但是包裝上都有原始車輛的照片，說明書也有歷史介紹。

賣場高層管理層為此感到震驚，他們表示這組遊戲是源自著名的電腦遊戲「戰車世界」的週邊商品，因此是玩家在遊戲中的戰車，不一定與二戰歷史相符(比如鼠式戰車在歷史上並未服役)，而且所有法規上明定的禁用符號已被刪除。

另外，製作這些玩具的是波蘭製造商科比公司(Cobi)出面聲稱「這些絕不是納粹玩具」。發言人指出這些應該稱為「具有教學性質的歷史玩具」，並且除了德國裝備以外，他們也生產二戰其間所有主要參戰國家的模型，那些玩具也在柏林的商店出售。

目前阿利克夏公司先為此感到遺憾，為了避免刺激與誤解，這套二戰德國裝備玩具組已經先在柏林商店下架，德國各地的商店也會暫停販賣。

這種對二戰德國裝備玩具的封殺，在去年底也發生過，德國公司Custom Brick Design製作「國防軍樂高」(Wehrmacht Lego)改造套件，然後在亞馬遜網路上販賣。一名德國父親曼努埃爾．黑格爾（Manuel Hegel）出面檢舉亞馬遜購物網居然販賣第三帝國的歷史，他收集了1500個家長簽名，要求通路商不要再賣這批玩具，而樂高公司出面澄清這組套件不是該公司的原版，原版是一組樂隊人物。而Custom Brick Design沒有理會，仍然繼續在自己的網站販賣中。

(中時電子報)