北京美使館前爆燃事件 涉事男子手部燒傷送醫

2018年07月26日 17:28 中時電子報 盧伯華

北京市朝陽區天澤路和安家樓路十字路口發生疑似爆竹裝置爆燃事件。圖為事件現場，警方正在維護秩序。（圖／中新社）

北京市26日下午1時許發生在朝陽區美國大使館前的爆燃事件，已初步查明為一26歲姜姓男子點燃疑似爆竹裝置後，導致自己手部燒傷，已送醫治療無生命危險。北京警方表示目前正在進一步調查，外交部則稱此為「孤立的治安事件」。

26日下午有民眾上傳網路影片顯示，位於北京市朝陽區美國大使館附近發生疑似爆炸案，一名男子點燃爆疑似爆裂物後發生爆燃，隨後冒出大量白煙。網路傳言該男子可能是企圖將對大使館投擲爆裂物未成功而炸傷自己。

北京美使館前發生爆燃事件，巡邏民警迅速控制持爆裂裝置男子，並予送醫治療，現場無其他人員受傷。（圖／中新社）

據新華社報導，北京市公安局不久後發布消息稱，該男子在朝陽區天澤路和安家樓路十字路口，點燃一疑似爆竹裝置後，發生爆燃，導致其手部受傷，無生命危險。附近巡邏民警迅速開展處置，將該男子控制並送醫治療，現場無其他人員受傷。經查，該男子姜某某，26歲，內蒙古通遼人。目前，警方正在進一步工作中。

大陸外交部發言人耿爽在回答媒體提問時說，北京警方已在網上發佈消息，這起發生在朝陽區天澤路和安家樓路的事件是一起「孤立的治安事件」，警方已經及時地、妥善地進行了處理。

報導說，下午15時許事發現場周邊道路已恢復通行。

(中時電子報)