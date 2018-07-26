李兆煥父子種水梨分獲獲特等　豐水梨秋黃梨都受歡迎

2018年07月26日 17:40 中時 陳慶居

縣長徐耀昌（左五）頒獎給獲特等獎的梨農李兆煥，他兒子李孟儒也獲豐水梨特等獎，雙喜臨門。（陳慶居攝）

頭份市秋黃梨評鑑，梨農李兆煥獲特等獎，他兒子李孟儒日前才獲豐水梨評鑑特等獎，雙喜臨門。（陳慶居攝）

李兆煥、李孟儒父子栽種水梨有一套，父親繼兒子在全縣豐水梨評鑑中獲得特等獎後，26日也在頭份秋黃梨評鑑中，從70外優秀果農激烈競爭中脫穎而出，拿下特等獎佳績，縣長徐耀昌與評審都肯定李家父子經營管理水梨的用心，打響「好梨在苗栗」名號。

評審之一的苗栗區農改場助理研究員張雅玲指出，今年天候少雨、日照充足，參與評鑑的秋黃梨甜度非常棒，最高甚至達14.6度，梨農技術不錯，栽培的秋黃梨香氣如甘蔗，口感清脆，品質較往年提升許多，預期將成水梨市場新寵兒。

農業處說，縣內栽種豐水梨、新興梨、蜜雪梨等多項品種，總面積近1500公頃，有些鄉鎮市農會5年前引進秋黃梨穗輔導農民栽植。因皮薄、肉細、多汁、核小、脆甜又不易受蜜傷，廣受農民好評，已推廣栽種約50公頃。

26日的秋黃梨評鑑，共有來自頭份、三灣、大湖、卓蘭及南庄等鄉鎮市產銷班共70點，縣府及市農會邀請專業評審人員，就果品重量、外觀果型、肉質風味及糖度等逐項目評分。

評比結果，頭份李兆煥拿下特等獎，三灣洪秀麗以0.5分差距榮獲金牌獎，獲頭等的有陳添正、張峰誌、溫庭育、陳谷弦、鄧文雄、陳宥瑋、邱安瑀、陳美如、孫勳、廖進財、陳佩辰、劉秀蓁、張金源、鄧智湧、張素玲及黃仁穰16人。

李兆煥種梨30多年，曾多次榮獲高接梨評鑑頭等獎，今年則是首次在秋黃梨評鑑賽中贏得特等獎，他兒子李孟儒返鄉種梨才1年半，也拿下全縣豐水梨競賽特等獎，他喜上眉梢。

李兆煥大方分享種梨經驗，他的4分地梨園，全部施用有機肥料，且每棵梨樹外圍嫁接較早採收的豐水梨，中間則培育7月中下旬才上市秋黃梨，同時也注重灌溉管理及用藥安全，果實品質相對提升。

縣長徐耀昌、議長夫人張淑芬及議員羅雪珠等人頒發匾額及獎牌恭喜獲獎果農，肯定辛苦栽培終能歡慶豐收，市場銷路極為搶手可賣得好價錢，增添收益。

(中時 )