月餅巧思大比拼！當「傳統」遇上「創新」激盪熱情火花

台北遠東國際大飯店推出全新「豪華月餅禮盒」售價3888元／盒。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）

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「金沙奶黃月餅禮盒」甜鹹風味交織，帶給消費者味蕾全新衝擊，8顆售價988元／盒。（圖片提供／香格里拉台北遠東國際大飯店）
GODIVA中秋獻禮，全新月餅包括「比利時餅乾黑巧克力」、「香脆果仁牛奶巧克力」、「抹茶白巧克力」和「烤芝麻牛奶巧克力」風味。（圖片提供／GODIVA）
「中秋節片裝巧克力禮盒」內含15片裝，售價950元／盒。（圖片提供／GODIVA）

歡慶中秋佳節，各家業者紛拿出拿手絕活打造特色月餅，滿足消費者挑惕味蕾。

香格里拉台北遠東國際大飯店以品牌源頭為靈感，描繪失落聖地香格里拉之美，即日起至9月24日限期推出4款「花鳥香頌」月餅禮盒，其中「豪華月餅禮盒」為雙層禮盒設計，打開盒蓋特製款「香格里拉香氛精華」映入眼簾，內含80ml精選噴霧與10ml精油，自用送禮兩相宜;第二層為4入傳統廣式月餅，包括雙黃蓮蓉、雙黃棗泥、松子仁白蓮蓉、核桃棗泥月餅口味，甜鹹風味一次滿足。

另款「金沙奶黃月餅禮盒」外盒以橙色為主視覺色系，主廚精選屏東紅仁鴨蛋灑上高粱酒製作內餡，佐以鮮奶、椰奶粉、細砂糖、全蛋等材料，一口咬下鴨蛋鹹味充斥口中，尾韻回甘甜味令人難忘。限期早鳥優惠開跑，即日起至8月26日前預訂並付清款項，享85折優惠價。

GODIVA則以經典巧克力元素入饌，打造比利時餅乾黑巧克力、香脆果仁牛奶巧克力、抹茶白巧克力和烤芝麻牛奶巧克力風味月餅，其中「抹茶白巧克力」尤為吸睛，高雅荷花圖飾烙印巧克力外殻，抹茶白巧克力口感香濃幼滑，愈吃愈涮嘴。「烤芝麻牛奶巧克力月餅」選用巧克力外殼，內餡夾入香烘黑芝麻牛奶巧克力，烘烤後芝麻與巧克力完美平衡。GODIVA 月餅即日起同步預購，8月17日開放取貨。

針對中秋檔期，GODIVA打造全新「中秋節片裝巧克力禮盒」，以適合秋季清爽香澄為設計靈感，推出片裝香澄黑巧克力。

(中時 )

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