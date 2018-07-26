影》普侯斯631轟超越小葛瑞菲 神鱒、大谷開炮助興

2018年07月26日 17:31 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

千呼萬喚始出來！天使本季精心湊成的三大強打，「神鱒」卓奧特（Mike Trout）、「生化人」普侯斯（Albert Pujols）、「二刀流」大谷翔平26日首次同場開轟，其中普侯斯揮出生涯第631轟，也超越名人堂球星小葛瑞菲（Ken Griffey Jr.），獨居史上第6，讓天使以11比3大勝白襪。

.@MikeTrout, @PujolsFive and Ohtani ALL hitting home runs in a game?! We can get used to that. 😉 pic.twitter.com/HRe8DZkosX — Angels (@Angels) 2018年7月26日

「看得真爽！」天使教頭索西亞（Mike Scioscia）非常滿意單場4轟的火力演出，「紮實打到球其實比較重要，轟出全壘打就是我們進攻爆發的結果之一。有全壘打很好，但我們今晚的好表現不只是全壘打而已。」

其實天使近況並不理想，最近6戰吞下5敗，勝率跌至5成以下，且這6戰雖然攻進23分，卻有14分來自周日勝太空人之役。索西亞調整棒次，將大谷排到卓奧特之前，擔綱第2棒，西蒙斯（Andrelton Simmons）退到第6棒，果然展現成效。

「其實我不常打第2棒，」吞下3K，但也在5局下敲出本季第9轟的大谷說：「但我旁邊的棒次都能上壘，幾乎每局都有攻勢，壘上有人我們的得分效率很好，這點很棒。」

38歲的普侯斯從7月12日單場雙轟追平小葛瑞菲之後，就因左膝發炎缺席6戰，復出後頭兩戰8打數僅有1安。但普炮26日繳出4支3的猛打演出，包括在2局下敲出本季第17轟，飛行距離達430呎，是他今年最遠的1轟。

更令人驚訝的是，普炮還在4局下的雙盜壘中，從二壘盜上三壘，老當益壯的表現，連今天單場雙響炮、被譽為當今最全能球員的卓奧特都驚嘆不已。

「太瘋狂了，」卓奧特說：「他的每支安打、全壘打或二壘打，感覺都會超過某人，今天那個盜壘是不是又要超越誰了？他就是把那些里程碑一個接一個的超越，能參與其中並且親眼目睹真的很棒。」

不過若就生涯全壘打排行榜而言，普炮的超越之旅暫時要告一段落了。目前他離生涯第5的名人堂球星威利梅斯（Willie Mays）還有29轟，要追上得寄望明年囉。

(中時電子報)