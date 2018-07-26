北藝追加7.6億預算還可能招第三標 遭議員質疑

2018年07月26日 17:40 中時 張潼

與大巨蛋一樣被形容為「爛尾樓」的北藝中心，日前終於順利完成第二標發包，但北市議員王鴻薇發現，決標後北市府竟又拍板通過7.6億追加預算，文化局坦承，因為預算不足，減項發包後，才又要辦理追加；王不滿再批，預算通過後，局處竟私自辦理減項，代表之後可能有第三標、第四標、第五標，如果不發包，又有圖利廠商嫌疑，「真是膽大妄為！」

北藝中心因為工程複雜，原本的包商理成營造不堪工程專業度、財務負荷，宣告倒閉；市府為找到接手廠商，將原本的標案拆成外牆工程、內部裝修兩個標案，第一標順利決標，但第二標直到上個月底才以13.5億決標。

王鴻薇質疑，上月29日第二標決標，但本周市政會議上，市長柯文哲又拍板通過北藝、北流的追加預算，其中北藝追加7億6700萬，「我還沒聽過標出去了，竟然又追加預算？」對此，文化局長鍾永豐透露，因為預算不足，要辦理追加預算，這次第二標是減項發包。

聽聞此話，王鴻薇相當不滿，減項發包一事局處並未告知議會，形同議會同意預算之後，局處又私自辦理減項，且上周議會教育委員會工作報告時，文化局也完全未提到此事，完全是不尊重議會的表現，更是違背執行預算的程序。而且，所謂減項發包，是否也代表之後還是有可能有第三標、第四標，如此一來，爛尾的北藝中心是否距離完工仍遙遙無期？

對此，鍾永豐和新工處官員表示，後續增加的預算包括景觀、室內裝修、空調等，「後續發包方式還沒討論」，但依法如果不超過原本工程款50％，可以不用重新招標。

王鴻薇為此再批，那更是膽大妄為，還不重新招標，這樣不是有圖利廠商的嫌疑嗎？而且如此一來，工期還是無法預測，要求局處提出書面報告，說明追加預算的程序、增加哪些項目？

(中時 )