《中時晚間快報》知法犯法！ 檢察官帶警闖幼兒園辦案

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綜合報導

◎知法犯法！ 檢察官帶警闖幼兒園辦案

花蓮地檢署檢察官林俊立因不滿女兒在幼兒園被欺負，兩度指揮便衣刑警到幼兒園「辦案」。民進黨立委李麗芬、周春米今天舉行記者會，嚴正譴責林俊立行為，要求法務部應嚴懲。周春米也指出，她將推動修法，淘汰不適任檢察官，下會期就會提出修法。

◎美駐北京大使館爆炸 疑精神病人所為

網路上出現的影片顯示，位於美國駐北京大使館附近稍早前發生爆炸，使館附近已拉起封鎖線。據北京市「朝陽區總值班室」訊息，此為個人極端行為事件，涉事人江某，疑似精神病人，手部被炸傷，無生命危險。

◎歐美領袖宣布「休戰」 同意解決貿易紛爭

《華爾街日報》26日報導說，美國總統川普與歐盟執委會主席容克25日宣布，美國和歐盟關係進入一個「新階段」，雙方同意化解貿易糾紛，降低貿易壁壘，並暫緩進一步加徵關稅，所指的應該是川普對進口汽車加徵關稅的威脅。

◎墜馬重生開唱 劉德華紅磡嗨到跨年

劉德華（華仔）日前現身電影《掃毒2》片場引關注，這是他自去年1月拍廣告墜馬傷癒後首度回歸大銀幕，26日宣布在香港紅磡體育館舉辦最新世界巡迴演唱會「My Love Andy Lau劉德華 World Tour」，從12月15日開唱至2019年1月3日，一連熱唱20場，華仔與歌迷一同歡慶耶誕、跨年，屆時將嗨翻紅磡體育館。

(中時電子報)

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