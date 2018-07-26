文旦近成熟引宵小覬覦　警方防竊護柚專案將啟動

2018年07月26日 17:54 中時 莊曜聰

文旦產季即將到來，麻豆警分局連續3年啟動「保柚專案」，替農民護收成，與柚農產銷班成員開會，並走訪勘查易遭竊地點，擬定相關做法。（麻豆警分局提供）

麻豆文旦8月中就要進入採收期，今年產量、品質都不錯，相對也容易引起宵小覬覦，台南市麻豆警分局結合警民力量成立的寶柚大隊邁入第3年，今年將輔導農民成立自主巡守隊，並在重要路口設置機動式監視系統，利用科技消弭可能的竊案。

麻豆警分局轄區的麻豆、下營兩地正好是文旦生產的重鎮，栽種面積近1000公頃，總產量逾6萬公噸，年產值超過30億元，是中秋節送禮的應景禮品，農民一整年的辛苦全靠這產期，近年來農村人力老化，連採收工都難找，要看緊收成還得多費工。

麻豆早年曾經發生整座文旦園遭到盜採、連存放在倉庫的文旦都被偷光的事件，有鑑於此，警方結合果農、地方巡守隊、義警民防等力量，動員上千人次，在2016年開始成立「寶柚大隊」，在中秋節前後的文旦產期，展開一系列的護柚行動，從8月到10月產季期間，巡查柚園、集貨倉庫等，近年加強護果後，僅有零星竊案，去年還達成零失竊目標。

今年的護柚專案將於下月15日正式啟動，警方近日拜訪農會，與產銷班成員舉行座談，討論相關做法，並巡視區內防竊死角，規畫巡邏動線；分局長楊慶裕表示，因警力有限、民力無窮，今年將在重要路段設置非固定式監視系統，以網路監控，暗處也會放置警示器及爆閃燈，發揮嚇阻效用。

(中時 )