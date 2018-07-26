柯P譏農委會撿現成 陳吉仲反籲檢視改建案

2018年07月26日 17:54 中時 游昇俯

台北農產運銷公司股權爭議，從北市府欲買農委會持股吵到農委會回頭想買北市府持股，農委會副主委陳吉仲26日再上火線回應。談到台北市長柯文哲自陳花兩百億元改建台北果菜批發市場，卻要由農委會經營，表示不以為然，陳吉仲回應表示，大家正好可以檢視改建案，看看是否能達到台北果菜批發市場身負的政策任務。

針對股權議題聚焦北市府與農委會之間的買賣，陳吉仲談到，台北果菜批發市場不僅提供大台北地區消費者農產品，更重要的是，這個市場是全國農產品價格的指標，須發揮全國農品供銷調節、穩定價格的功能，「從它被賦予的政策任務看股權經營更有意義。」

陳吉仲說，目前北農股權擁有者還有各級農會、農產品販運商、青果合作社，大家可以坐下來思考，哪個單位擁有半數的股權，所聘的經營者可以達到這樣的政策任務。

針對農委會有意買下北市府的北農持股，柯文哲曾反唇相譏，聲稱花兩百億改建批發市場，完成後由農委會經營，「哪有這麼好的事！」陳吉仲則表示，改建案尚未開始進行，大家正好可以檢視改建案能否達到批發市場所被賦予的政策任務。

他說，農委會現在要在全國建立農產品冷鏈體系，冷鏈希望從消費地的批發市場開始，改建是否達到冷鏈體系要求，或改建時間長達7年，7年中每天營業量可能減少三分之一，「改建案會不會對批發市場的政策任務產生更大問題，反而值得檢討。」

(中時 )