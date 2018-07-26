最新民調 民進黨支持者倒戈力挺侯友宜比例逾....

民進黨支持者倒戈支持侯友宜(左圖)的竟超過1成。右圖為蘇貞昌。(本報系資料照片)

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中時電子報

最新民調指，國民黨新北市長參選人侯友宜以超過15個百分點，領先民進黨參選人蘇貞昌，從政黨傾向來看，侯更展現「藍綠通吃」特性，民進黨支持者倒戈支持侯友宜的，竟超過1成。

從政黨傾向民調來看，國民黨支持者對侯友宜的支持度達82.2%，對蘇貞昌僅有7.2%的支持度；民進黨支持者對侯友宜的支持度12.9%，而對蘇貞昌的支持度則為72.3%，整體向心力來說，民進黨對蘇，不如國民黨對侯的力挺。另時代力量的支持者，對侯友宜的支持度也有28%，蘇貞昌則是51.9%。

從年齡層交叉解讀，20至29歲選民的支持度，侯友宜和蘇貞昌不相上下，兩人分別得到36.3和38.5%的支持度。而30歲以上的選民，侯友宜則明顯領先蘇貞昌。

再來看40歲到60歲的選民支持度，侯友宜都在50%以上大幅領先，蘇貞昌支持度則都在平均30%以下。令人不解的是，蘇貞昌擔任台北縣長時政績不錯，年齡越大的選民應對蘇貞昌更熟悉，但多數選民卻仍選擇侯友宜，這也是民進黨和蘇貞昌必須深思之處。

據信傳媒報導，熟悉新北的地方人士透露，由於侯友宜刑警出身的養成背景，必然造就他善於交際、搏感情的江湖個性，這也成了他經營地方組織的一大利器。

(中時電子報)

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