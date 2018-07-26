淹大水後 彰化二林人請求解決問題不要拖

2018年07月26日 17:54 中時 鐘武達

0702豪雨釀成二林鎮萬合里水災，立委洪宗熤26日邀請河川局與縣府水資處會同當地居民會勘共商解決對策。（鐘武達攝）

0702豪雨狂轟彰化縣，二林鎮萬合里一帶災情很慘重，不僅農作物泡湯，1處畜牧場的2萬多隻白肉雞更是一夕之間全溺斃，立委洪宗熠26日邀集水利署第四河川局、縣府水利資源處會勘釀災的萬興排水第四放水路，200多名居民齊聚拉白布條陳情，要求解決淹水問題不能拖。

第四河川局長白烈燑、縣府水資處副處長吳文昇表示，第四放水路是萬興排水的最大支線 ，本月2日因連續12小時強降雨不及宣洩才會導致潰堤。目前政府已投入8億多元在該區段上游規畫2座面積共58公頃的滯洪池，將於年底發包 、明年底完工，下游610公尺堤防改善工也將同步進行、預期可以發揮一定的效果。

會勘過程，包括二林鎮長張國棟、縣議員陳光輝、謝彥慧、鎮長參選人曾萬火、縣議員參選人洪騰明、洪于仗等人都到場關心，農民則是炮聲隆隆說，萬興排水第四放水路下游斷面狹窄，長期未整治，去年就曾經做水災，如今本月2日豪雨又出現潰堤，才會造成農民損失更慘重。

農民抱怨，萬合里一帶種植水稻、韭菜與瓜果類，月初豪雨來時全部都泡水無法採收，其中1處畜牧場的2萬多隻雞也都全被「買走」，如果淹水問題不解決，難保下次豪雨災情還會再上演，「難道政府都要賠？」

現場官員信誓旦旦有解決問題的對策，農民們則要求「說到做到」，縣議員陳光輝強調，一定要嚴格督促縣府，不能光說不練，而鎮長張國棟在離開現場時拋下一句「希望不是來騙選票」。

(中時 )