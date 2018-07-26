壽山動物園上演餵食秀 黑熊「波比」大啖椰子冰

壽山動物園26日舉辦「動物知多少」活動，黑熊「波比」大啖椰子冰消暑。（柯宗緯攝）

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壽山動物園26日宣布舉辦「動物知多少」系列活動，邀請大小朋友聽保育員解說台灣黑熊等動物生活習性。（柯宗緯攝）

高市觀光局26 日宣布壽山動物園「動物知多少」系列活動開跑，針對暑期期間限定，將上演「餵食秀」，由園方保育員解說台灣黑熊、白老虎等13種動物生活習性，昨動物明星黑熊「波比」大啖椰子冰消消暑，模樣逗趣可愛，民眾戲稱「工讀生也是會熱的」。

觀光局長曾姿雯表示，今夏特別推出「動物知多少」活動，包括Summer only清涼椰子冰、Keeper talk保育員說給你聽、Feeding time動物吃飯囉，配合動物作息、習性，遊客可按時間表到動物展場卡位，近距離接觸動物進食，及照養動物背後有趣故事。

不少人羨慕保育員工作，可以與動物們朝夕相處。不過，曾姿雯透露，每隻動物有不同個性，保育員必須兼顧營養均衡、充分運動量、觀察排泄物，避免會搶食動物過胖，又得留好料給弱小動物，全靠保育員細心照顧。

曾姿雯提到，民眾參與「動物知多少」活動，可觀察紅毛猩猩跟台灣黑熊享用Summer only清涼椰子冰；Feeding time象龜、冠豪豬、梅花鹿、斑馬、大羚羊、二趾樹懶、大鳥園、大犀鳥的不同吃相。充滿教育知識的Keeper talk，還可跟保育員面對面，獲得台灣黑熊、白老虎、侏儒河馬、沼林袋鼠等第一線生活秘密。

壽山動物園暑假期間假日延長開放至晚間8點，16:30-19:30入園享星光票優惠，每週六也將持續一系列的精彩藝文表演活動，更多資訊請上壽山動物園網站http://zoo.kcg.gov.tw/或壽山動物園臉書粉絲專頁查詢。

(中時 )

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