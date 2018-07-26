侯友宜走訪南投 和林明溱「兄弟逗陣行」

2018年07月26日 18:07 中時 廖志晃

南投縣長林明溱（右），和新北市副市長侯友宜，以兄弟相稱哥倆好！（廖志晃攝）

新北市副市長侯友宜（右2），稱讚南投縣長林明溱（左），是認真做事的人。（廖志晃攝）

新北市副市長侯友宜，26日走訪南投時表示，南投縣長林明溱推動觀光發展，成果斐然，有許多值得借鏡之處，可供新北市觀光轉型發展參考；林明溱說，希望侯友宜當選新北市長後，共同推動兩縣市的觀光旅遊交流。

林明溱陪同侯友宜，到魚池鄉參訪觀光產業及社福機構，並前往日月潭品嘗阿婆茶葉蛋、到水社碼頭參觀電動遊艇，赴文武廟參拜，祈求國泰民安，經濟繁榮；侯友宜並在月老寒拾殿，祈求月老讓有情人都成眷屬，並且多生育，解決少子化問題。

侯友宜表示，林明溱推動觀光、減債不減建設，學童營養午餐免費等社會福利，有許多值得學習的地方。

侯友宜說，他在日月潭看到新北市三芝區製造的電動遊艇，就覺得可以做為觀光產業轉型的借鏡，除了當地發展造船產業，新北市30個漁港，也可以使用低碳環保的電動船。

面對媒體詢問與吳敦義不合、到南投是要較勁的問題時，侯友宜並未正面答覆，僅表示他與林明溱是好朋友「兄弟逗陣行」，都是認真的事的人，當選後也會繼續打拚，為民眾做事。

林明溱表示，新北市也有很多觀光景點，希望侯友宜當選後，共同鼓勵縣、市民交流旅遊；他們也將繼續為台灣觀光產業、人民幸福打拚。

(中時 )