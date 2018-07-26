養兒防老？兩岸觀念大不同

2018年07月26日 18:42 旺報 陳君碩

「當代兩岸大學生養老問題調研」成果發表會25日在福建泉州舉行。(陳君碩攝)

隨著生育率下降，兩岸同時邁入高齡化社會，近日一場兩岸大學生針對養老問題的調查研究營隊，透過訪談上千名長者發現，在「養兒防老」的觀念上，兩岸大不同。大陸老人願意住養老機構的意願低，會認為被送到養老院是兒女不孝，而台灣則是老人與成年子女都希望有自己的生活空間，越來越多老人家選擇將自己的積蓄用來住養老院，也不會因此有不孝的觀感。

SOZOTEAM公益團體7月16至26日舉辦「當代兩岸大學生養老問題調研」活動，透過十天在福建泉州的訪談調研，讓兩岸學生提早思考養老議題。共有50位來自康寧大學、台北護理健康大學、南台科技大學等護理、養老相關科系的台灣學生參加，與大陸的清華大學、四川大學、華僑大學等校學生，展開為期十天的深度交流。

「透過兩岸年輕人的關心，把他們的年輕朝氣和創意融入到養老生活環境中，希望他們畢業之後能對這個議題持續關注，跨領域進行結合。」台灣康寧大學校長黃宜純表示，兩岸的生活習慣和語言相近，在養老和生活水平提升方面有諸多合作的空間。

在25日的調研成果發表會上，學生們透過情境劇方式，演繹出各種階層的家庭，面臨養老壓力的處境和困難。來自南台科大高齡服務所碩一的林長諭指出，透過深度訪談和問卷調查上千位泉州老人，他發現兩岸養老觀存在差異，大陸仍是「養兒防老」，台灣則傾向「養兒不防老」。來自四川大學的數據就顯示，80%大陸年輕人不會把父母送到養老院，70%台灣年輕人則認為視情況而定。

林長諭指出，在台灣很多老人會認為，孩子過孩子的生活，各自有各自的空間，越來越多台灣老人選擇把錢留在身邊，拿自己積蓄去養老院安享天年，未必都要留給孩子；反觀大陸的老人，「養兒防老」的觀念則較重，會認為既然把小孩辛苦拉拔長大，子女理應照料，同樣的，也曾遇過老人因為年輕時，對子女疏於照顧，造成子女不願意回饋盡孝。

他表示，在訪談調研發現，大陸願意去養老機構的老人極少，會覺得被送到養老院是子女不孝，而台灣則不至於有這樣的社會觀感。

主辦這次活動的SOZOTEAM公益團體執行長王淑貞指出，兩岸學生在這十天的深度交流，培養了革命情感，無論是觸動親情的開關，或是即將告別的離情依依，都讓許多學生淚灑當場。她認為，兩岸交流不要刻意，而是要有環境，希望能有更多台灣年輕人放下心中成見，到大陸親身體驗感受。

(旺報 )