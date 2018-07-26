亞青運遭停辦 丁守中批小英卸責：喪權辱國還討拍

2018年07月26日 18:06 中時電子報 綜合報導

台中市2019東亞青年運動會遭停辦爭議餘波盪漾，國民黨台北市長參選人丁守中今天表示，民進黨激化兩岸關係、民粹炒作的結果，在國內或許可以幫忙綠營得票。但在強調實力與利益的現實國際環境下，卻讓台灣走不出去，更害了台灣。他並批評，蔡英文總統説這件事不分藍綠，但他要請蔡英文別推卸責任！誰搞爛兩岸誰負責！誰推正名公投誰負責！

他並抨擊，民進黨在國內用反蔣去中挑起歷史仇恨，煽動族群對立，並用正名公投推動台獨。國際上誇示高舉反中大旗。因此包括蔡英文縱容台獨青年中正紀念堂蔣公銅像潑漆、新台幣改版、改歷史課綱、賴清德高倡台獨、改海外華僑中心名稱、東奧正名公投，在在都是蔡英文改變現狀的具體事證。

丁守中今天在臉書以「台灣跌倒，民進黨吃飽！喪權辱國還討拍」為題發表PO文，他質疑，民進黨治國無能，經濟困乏，外資不來，人民低薪窮忙，為了轉移焦點，只有鋌而走險，用激化兩岸對立，製造被中共打壓形象，企圖騙取選票。

他強調，各界應該思考為什麼國民黨執政可以辦國際比賽？為什麼台灣運動員可以國際揚名？為什麼台灣可以加入世界衛生大會？為什麼不會被改成中國臺灣？為什麼有大批陸客觀光財？

反觀民進黨執政，丁守中說，「中華台北」變成「中國台灣」，二年斷交四國，國際組織及國際賽會被排斥，國際民航我國名稱被降等，大陸觀光客也不來了。因此根本是「假愛台灣，卻真正害台灣」！

(中時電子報)