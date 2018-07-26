沒有崩盤！台中市好食蔬果攻進貴婦超市

2018年07月26日 18:23 中時 馮惠宜

台中市農業局從7月27日至8月5日分別在台中大遠百city'super超市及台北SOGO忠孝店超市舉辦「台中好食蔬果、樂桃桃」活動，city'super食品部協理楊土城（右）也特別跑一趟環山部落進行產地拜訪農友林金郎（左）。

在德基水庫陡峭山壁栽種水蜜桃的職人羅翠如精心挑選要送到百貨超市販售的水蜜桃。（馮惠宜攝）

在市場一片蔬果盛產悲情下，值梨山水蜜桃產季，台中市農業局百貨超市業者「台中好食蔬果、樂桃桃」活動，把梨山水蜜桃、外埔火龍果、豐原新興梨、新社巨峰葡萄、大坑珍珠芭樂等農特產品在台中大遠百city’super超市及台北SOGO忠孝店超市登場，還大方請消費者吃一口一顆要價上百元的水蜜桃。

台中市農業局從7月27日至8月5日分別在台中大遠百city’super超市及台北SOGO忠孝店超市舉辦「台中好食蔬果、樂桃桃」活動，值梨山水蜜桃上市，特別將水蜜桃職人林金郎、羅翠如農友栽種的頂級水蜜桃引進到百貨超市販售，嬌豔欲滴、果實碩美的水蜜桃，單顆價格破百，農友也大方分切請消費者品嚐。

台中市農業局長王俊雄表示，台中市年平均攝氏溫度約23度、雨量約1700公釐，具備優越的立地生產環境，氣候溫和、物產豐饒，梨山水蜜桃甜美多汁，產量居全國之冠，栽培面積約400多公頃，產期從7月中開始只有二到三周。

相較於街頭號稱拉拉山水蜜桃，梨山農友表示，拉拉山是媽媽桃，產季在5月，目前市面留通除美國進口水蜜桃，其他都是梨山現產，梨山水蜜桃又以上海蜜桃品種最大宗，其特色是上緣中心點下凹、側緣呈鷹勾嘴，另一側有縫線，其甜度與風味都比拉拉山或尖石產區更優

。

台中市農業局推廣安全高品質、農藥零檢出的水蜜桃，其中在環山部落栽種的農民林金郎，勤於疏果，一顆有八兩重，果肉鮮甜多汁，甜度達16度到18度，今年收成只有一萬顆，在嚴格挑選下，在市場流通約5000顆，超市販售價格一顆約125元；另外農友羅翠如在德基水庫旁種蜜桃，陡峭果園下田務農還靠單軌車行動

，其水蜜桃果形碩大、青帶紅，吃一口甜汁直流。

王俊雄指稱，農民一年一收，農業局透過和不同通路合作，讓農民打出自己的品牌，並增加能見度，過去在類似的百貨通路推廣販售，市場評價相當高，還有不少消費者直接找農友訂購，他也邀請大家大家一起「吃在地，食當季」。

除了水蜜桃，現場也將目前盛產、最優質的東勢高接梨、新社葡萄、外埔區的火龍果一起帶到百貨超市讓民眾一起品嚐台中好蔬果。

(中時 )