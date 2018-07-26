沒有崩盤！台中市好食蔬果攻進貴婦超市

在市場一片蔬果盛產悲情下，值梨山水蜜桃產季，台中市農業局百貨超市業者「台中好食蔬果、樂桃桃」活動，把梨山水蜜桃、外埔火龍果、豐原新興梨、新社巨峰葡萄、大坑珍珠芭樂等農特產品在台中大遠百city’super超市及台北SOGO忠孝店超市登場，還大方請消費者吃一口一顆要價上百元的水蜜桃。
台中市農業局從7月27日至8月5日分別在台中大遠百city’super超市及台北SOGO忠孝店超市舉辦「台中好食蔬果、樂桃桃」活動，值梨山水蜜桃上市，特別將水蜜桃職人林金郎、羅翠如農友栽種的頂級水蜜桃引進到百貨超市販售，嬌豔欲滴、果實碩美的水蜜桃，單顆價格破百，農友也大方分切請消費者品嚐。
台中市農業局長王俊雄表示，台中市年平均攝氏溫度約23度、雨量約1700公釐，具備優越的立地生產環境，氣候溫和、物產豐饒，梨山水蜜桃甜美多汁，產量居全國之冠，栽培面積約400多公頃，產期從7月中開始只有二到三周。
相較於街頭號稱拉拉山水蜜桃，梨山農友表示，拉拉山是媽媽桃，產季在5月，目前市面留通除美國進口水蜜桃，其他都是梨山現產，梨山水蜜桃又以上海蜜桃品種最大宗，其特色是上緣中心點下凹、側緣呈鷹勾嘴，另一側有縫線，其甜度與風味都比拉拉山或尖石產區更優
。
台中市農業局推廣安全高品質、農藥零檢出的水蜜桃，其中在環山部落栽種的農民林金郎，勤於疏果，一顆有八兩重，果肉鮮甜多汁，甜度達16度到18度，今年收成只有一萬顆，在嚴格挑選下，在市場流通約5000顆，超市販售價格一顆約125元；另外農友羅翠如在德基水庫旁種蜜桃，陡峭果園下田務農還靠單軌車行動
，其水蜜桃果形碩大、青帶紅，吃一口甜汁直流。
王俊雄指稱，農民一年一收，農業局透過和不同通路合作，讓農民打出自己的品牌，並增加能見度，過去在類似的百貨通路推廣販售，市場評價相當高，還有不少消費者直接找農友訂購，他也邀請大家大家一起「吃在地，食當季」。
除了水蜜桃，現場也將目前盛產、最優質的東勢高接梨、新社葡萄、外埔區的火龍果一起帶到百貨超市讓民眾一起品嚐台中好蔬果。
(中時 )