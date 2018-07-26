別吵曬貓了 丁守中：成立動保警察 加強查緝虐待動物

2018年07月26日 18:08 中時電子報 綜合報導

民進黨籍台北市長參選人姚文智曬貓風波引發爭議。國民黨台北市長參選人丁守中則提醒，最近台北街頭出現兇嫌傷貓事件，有19隻無辜毛孩子遭虐傷，不但讓人痛心，更值得各界關注。丁守中表示，他未來入主市府後將成立動保警察，加強查緝虐待動物情況，也會大幅改善動物之家條件設施與工作人員過勞處境，讓台北市的毛孩子們能得到更好的照顧。

丁守中昨晚在臉書PO文做了以上表示。他也呼籲，市長選舉不該只討論曬貓問題，各界應把注意力放在動物保護與近期發生街頭傷貓案件上，此外，台北市的動物之家也長期面臨人手及設備不足的問題，應盡速解決。

事實上，丁守中由於長期關注動保議題，還在2015年獲得動保團體頒發國會動物保護貢獻奬。他也說，近期收到不少動保人士與團體陳情，希望透過選舉高度關注流浪貓狗遭虐的慘劇。未來他也會更積極在相關政策上與專業團體合作。

丁守中也說，他對動保議題的關心已有很長時間，例如過去在立法院曾先後提案全面禁用補獸鋏、加強推廣TNR與寵物繁殖機構管理、成立動保専責機構、改善公立收容中心設施條件等政策，同時也參與終止十二夜的立法。但還是希望民眾不只看到爭議，更能關注動保議題，協助減少虐貓虐狗情事發生。

(中時電子報)