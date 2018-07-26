「奶爸」修杰楷忙照顧咘咘、Bo妞 荒廢運動爆肥6公斤！

2018年07月26日 18:12 中時 林淑娟

修杰楷、鍾瑶。（盧禕祺攝）

修杰楷、鍾瑶、姚以緹、黃尚禾。（盧禕祺攝）

修杰楷與賈靜雯結婚後，接連生了咘咘、Bo妞兩個可愛女兒，已3、4年沒有接拍長劇的他，終於正式復出，與鍾瑶、姚以緹、黃尚禾合拍福斯傳媒原創影集《浮士德遊戲2》，最近加強為戲健身、練武術，他坦言荒廢健身已久，這幾年沒那麼多時間可以運動，婚前至今體重至少胖了5、6斤，最近重回健身房運動，覺得健身器材很陌生，還會懷疑以前自己怎麼可以在健身房一待就是3、4小時。

修杰楷這幾年重心都在家庭，很多時間用在陪伴女兒成長，幾乎不接長時間的工作，這次復出拍戲必須「拋家棄女」，他開玩笑說，有先打聽過導演也有小孩，所以應該可以每天回家，目前也尚未跟女兒咘咘和Bo妞「溝通」，覺得她們應該可以接受。

近來經常出席時尚活動的鍾瑶，前陣子忙著「放假」，還跑去潛水，不過這個夏天也發現自己會心悸，心率嚴重不整，心臟常會突然跳動很大力，日前已經去就醫照X光、心電圖，暫時沒有大礙，只是應該不能劇烈運動，詳細的檢查報告要兩周才會出來。她猜想可能是壓力大，加上年紀大了所致。

《浮士德遊戲》首季男主角是她的前男友吳慷仁，導演被問是否曾想找吳慷仁演出時，看過第一季的鍾瑶脫口而出：「可是他們在第一集都死了！」

福斯傳媒集團原創影集《浮士德遊戲2》26日宣佈開拍並舉辦開鏡儀式，第二季演員陣容比上一季升級堅強，包含修杰楷、鍾瑶、黃尚禾、姚以緹以及金鐘視帝閃亮陣容庹宗華、吳朋奉及班鐵翔、古斌等人。男主角修杰楷飾演一位資深刑警，鍾瑶飾演一位追查神秘案件真相的社會線記者；黃尚禾飾演一位個性好勝的職業駭客，擔任解開案件謎團的操盤手，他笑稱屬於「潤滑劑」，用來緩和嚴肅緊張的情緒；另一位主角姚以緹劇中飾演一位命運乖舛的單親媽媽，應劇情需要會有騎重機、打鬥等動作演出。

《浮士德遊戲2》拍攝故事題材，是台灣戲劇市場上少見的科幻懸疑類型，主角向「CODE」app許願，任何願望都可以實現，但也必須照著CODE指示完成任務「還願」不做的話將惹禍上身。有鑑於第一季口碑與品質獲得各界肯定，第二季將拍攝成每集45分鐘共十集的戲劇。該劇以美劇規格製作原創影集，預定於2019年第一季推出，將會在衛視電影台及影音串流平台FOX+同步推出，加強FOX+華語戲劇片單量，《浮士德遊戲》也將會在10月1日起上架，之前錯過的觀眾可以在FOX+看到。

(中時 )