《鬼怪》炸雞席捲港都 全家新樂店今起吃得到

全家＋bb.q CHICKEN韓式炸雞店中店，終於插旗港都市場，新樂店今天開始吃得到。（柯宗緯攝）

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全家＋bb.q CHICKEN韓式炸雞店中店，終於插旗港都市場，新樂店今天開始吃得到。（柯宗緯攝）

韓劇《孤單又燦爛的神-鬼怪》帶起的炸雞熱潮，現在吹到南台灣來。全家便利商店引進bb.q CHICKEN，正式進軍港都市場，26日下午2時起於高雄新樂店試營運、27日上午11時起正式開賣，強調以沾醬、炸粉、炸油韓國直輸及「現點現做」，保證忠於韓流原味，並推出期間限定活動。

全家便利商店今年3月引進韓國店數最多、規模超大炸雞品牌，推出全家+bb.q CHICKEN韓式炸雞店中店，刮起排隊搶購旋風，網路討論度爆表。

其中，位於新北市的首店更創下30秒賣1份炸雞紀錄。全家指出，北部、中部已有4間全家+bb.q CHICKEN韓式炸雞店中店，包括新北市板橋板農店、新北市新店慶民店、台北市中山區林慶店，以及台中烏日火車頭店。

「全家」高雄新樂店韓式炸雞販售時段為上午11時至晚上9時，為回饋高雄消費者，首度舉辦限量打卡搶先吃活動，7月26日上午10時起，只要到高雄新樂店完成指定打卡條件，即可領取小份秘製炸雞兌換號碼牌，限量50名，當日上午10時45分開始發放炸雞。

此外，7月26日至8月5日開幕特別優惠期間，享有買炸雞送可樂，消費打卡送醃蘿蔔。此外，7月26～29日限時四天，也享有買炸雞，加價99元可加購金色三麥啤酒一瓶（原價150-160元），啤酒加購活動，不得與可樂贈送併用。

(中時 )

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