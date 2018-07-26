台南》澄清沒特權沒酒駕 唐儀靜堅持選議員延續唐家政治香火

唐瑞明、唐儀靜父女在這次議員選戰中肩負延續唐家政治香火，捲入死亡車禍案件後差點無法參選，唐儀靜26日落寞澄清網路謠言，父親唐瑞明在一旁安慰。（程炳璋攝）

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民進黨台南市安南區議員參選人唐儀靜7年前因一起死亡車禍遭法院判決保護管束，不料導致她險些無法參與今年的議員選舉，唐家提出申訴後6月底免除保安處分，卻引來特權與酒駕超速的網路流言，唐儀靜26日出面澄清沒特權、沒酒駕，一切依法提出申請。

唐儀靜7年前在北區長榮地下道車禍撞死人，案件和解後，在3年前遭台南高分院判決需保護管束4年，她今年通過初選，獲民進黨提名參選台南市議員，5月突遭民進黨台南市黨部告知，因保安處分尚未解除，中選會認為依法不得登記為候選人。

今年台南市議員唐碧娥在北區未獲民進黨提名，唐家政治香火全寄望在唐儀靜今年能上演公主復仇記，突遭取消資格，家族頓感錯愕，急找律師提出商討，得知保護管束1年後就有權提出免除，她立刻在5月底提出申請，6月29日獲得法院免除保護管束。

唐儀靜7月由民進黨中央黨部以徵召方式復出，引來網友質疑提前免除保安處分有特權之虞，她26日與父親唐瑞明陪同下，出面澄清車禍當下沒酒駕、沒超速，事後也沒關說，一切依法提出申請。

唐瑞明與唐儀靜父女皆擔任過台南市議員，婦女卻在縣市合併升格後相繼落選，僅剩唐碧娥在北區當選台南市議員，唐碧娥今年未通過民進黨內初選，有政壇人士看唐儀靜在倒數4個月急著宣告復出選舉，是唐家延續政治命脈的背水一戰。

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(中時 )

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