獨／父親忍苦味為他吞青椒 蔣偉文花6小時做菜卻被吐在桌上

蔣偉文（右）日前上白冰冰主持的節目。（中視）

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時報周刊
林彥君
蔣偉文（中）在節目上示範做料理。（中視）
蔣偉文和兒子。（取自臉書）

蔣偉文和老婆Lisa育有分別5歲及2歲的兒子，他平常常喜歡做料理，常設計適合小孩的菜色，他日前上白冰冰主持的《冰冰SHOW》大秀廚藝，他在節目上示範用火鍋肉片捲成肉丸，他表示做肉丸子不但小孩愛吃，也方便一口吃下，「夏天食慾不好，我會想辦法做料理，讓小孩開胃。」

他透露，當初會開始做菜給家人吃，全是因為在跟老婆在交往時，Lisa在第一個情人節送他一本食譜，點菜表示想吃「椰汁魚片」，他不好意思地說，當時連家裡擺的鹽巴，還是搬家時用來驅邪才買的，「灑點鹽，驅驅邪！」但他認為做菜當禮物很划算，殊不知他花了6小時才完成，而Lisa吃第一口馬上吐出來，讓他開玩笑說：「當下覺得，這是最新的分手方式」。

他透露小時候不愛吃青椒，每當媽媽做「青椒炒肉絲」，他總是不敢吃，但因爸爸是空服員，對健康嚴格要求，他的爸爸會故意激他：「這道菜真的不好吃，小朋友不要吃，而且吃了會長高，千萬不要吃」，而每次餐桌出現這道菜，他的爸爸會把餐盤一掃而空，也讓他漸漸嘗試吃青椒，之後再也不挑食。

他長大後，曾有一次帶家人去吃餐館，點了一道青椒炒肉絲「因為爸爸喜歡吃」，沒想到爸爸瞬間臉綠，他的媽媽才解釋：「爸爸其實不喜歡吃青椒，是因為為了要讓你吃，才硬吞下去。」他在當了爸爸後，也才明白爸爸會為小孩做很多嘗試，他說：「長大才知道為什麼，我們可以從小孩眼睛看到，自己是小孩的偶像，不想讓小孩失望。」

(時報周刊)

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