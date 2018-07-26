南投》中寮鄉長選戰四雄爭霸 選情詭譎多變

2018年07月26日 18:28 中時 楊樹煌

▲民進黨提名中寮鄉長參選人陳坤星。（楊樹煌攝）

▲中寮鄉長參選人張裕發。（楊樹煌攝）

▲中寮鄉長參選人蕭同宏。（楊樹煌攝）

中寮鄉長張永輝任期屆滿，使得欲角逐下屆鄉長人選躍躍欲試，目前已有中國國民黨提名縣議員廖宜賢、民進黨名縣議員廖梓佑服務處主任陳坤星、中寮鄉民代會主席張裕發、鄉民代表蕭同宏，形成四雄爭霸之局，也使得選情詭譎多變，撲朔迷離，誰能勝出將是1場艱苦戰役。

國民黨提名廖宜賢，南開科大畢業，曾當選3屆議員，在地方深耕基層，深具親和力，任內爭取中寮鄉各項建設如道路改善、野溪坑溝整治、興建橋樑等攸關農民生計基礎建設以及學校、社區發展協會等各單位設備更新，不遺餘力，為再爭取「投22線銜接投26線環鄉公路建設」及「福盛村粗坑大峭壁觀光開發案」，在鄉親勸進下，毅然投入選戰，他說對選情充滿信心。

民進黨提名的陳坤星，在廖梓佑服務處擔任主任近8年、曾任中寮同濟會長、義消、民防顧問團長，他說因深入基層服務，走過18村落，深切了解中寮觀光必須整體規劃，才能有效帶動中寮觀光發展，重振經濟，同時弱勢和新住民也亟待關懷，急難救助更應加強，尤其選舉風氣待扭轉，所以投入鄉長選戰，將以清白參選來打破中寮以往不良的選風。

曾任中寮鄉民代表、現任代表會主席的張裕發，他說，他是中寮道地農家子弟，深知農民與地方建設需求，中寮建設已斷層10年，完全空轉，全鄉無生計、無商機，人口大量外流，全鄉面臨最蕭條景象，8年觀察，他說他準備好了！實踐～行動～力行！他知道門路，要如何延續鄉政和停擺的建設，他也深信有能力和魄力改變中寮，創新中寮，鄉民更期待他來改變中寮。

現任中寮鄉民代表也是中寮社區聯誼會長的蕭同榮，以無黨籍參選，他強調他最年輕，最有衝勁，定要讓中寮有「新未來、心選擇」；因為中寮要的是大格局有規劃執行能力的新未來，而不是僅做口惠不實的口號；所以他提出包括區域治理、基礎建設、農業轉型、環保、新住民及人才培育各項政策白皮書的理念，就是要讓中寮創新、全改變，帶來新願景。

(中時 )