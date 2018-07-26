台南後壁老古井擁百年歷史 古井附近博士倍出

2018年07月26日 18:31 中時 鄭雅文

2018.0726 台南市▲蔣金鶴小孩都飲用此井長大，現在家裡有10多為老師及博士，（左）蔣金鶴、（右）頂長里長蕭國瑞。（鄭雅文攝）

台南後壁區長短樹公園後方有口古井，近日被成大建築系研究員發現是從清代保存至今、外觀良好的百年井，神奇的是，附近居民在早年都飲用此井，孩子長大後都成就非凡，不是老師就是博士，讓這口井被當地人稱為「博士井」。

現年87歲的里民?金鶴表示，自己務農、不識字，但家裡10幾個小孩，全都是老師，還有人繼續念博士，很多人問說怎麼教的，自己也不知怎麼回，都說「井水加持吧！」

台南無米樂稻米促進協會總幹事張美雪則說，真的很神奇，因為住在這口井附近的居民，幾乎都是高學歷、老師、教授等，所以在地都說這塊是「寶井」，「博士井」，只是現在井水除用來澆菜園外，沒人在飲用了，但這口井實在有它的歷史價值。

成大建築研究員蔡侑樺指出，本來居民都知道是口古井，但實際上，這口井已有百年歷史，從古井質地看，因磚塊很大、呈弧形狀，推斷應從清代保存至今，現在地方上許多古井井壁表面多塗覆水泥，很少保有原樣，因此有其歷史意義。

蔣金鶴表示，自己60幾年前嫁到後壁，古井就存在了，從年輕使用到老，以前喝井水後來改成自來水，現在井水則用來澆菜園，已很少人使用。

頂長里長蕭國瑞則說，這種擁有歷史性意義的古早文物，現在已沒落，「博士井」在地方上有其傳奇意義，之後或許能考慮成文昌井，讓里內再多產些博士生。

(中時 )