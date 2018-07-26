美濃區南隆國中榮獲高市「我的美好午餐」競賽冠軍

美濃區南隆國中角逐高雄市「我的美好午餐」，榮獲國中組第一名。（林雅惠攝）

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美濃區南隆國中角逐高雄市「我的美好午餐」，榮獲國中組第一名。（林雅惠攝）
美濃南隆國中榮獲高市「我的美好午餐」冠軍，與會嘉賓共享榮耀。（林雅惠攝）

美濃區南隆國中角逐高雄市「我的美好午餐─微笑餐桌、幸福時光2.0」，擊敗全市32所國、中小參賽隊伍，榮獲國中組冠軍，26日校方邀請貴賓走進南隆國中，共同體驗客家文化與飲食教育的魅力。

南隆國中今年首度與美濃農會合作，由美濃農會提供高雄147號米、野蓮、白玉蘿蔔乾、客家福菜、香蕉、木瓜等，做為參賽學生創意料理比賽的食材，一道道創意客家料理呈現傳統客家文化，獲得評審青睞。

帶領參賽的營養師許淳善說，南隆國中學生利用家政課學習創意料理，此次參賽班級1、2年級生共50人一起料理全榖飯糰、全穀壽司及雜糧珍珠丸等食品，參賽作品色、香、味俱全，加上評審評鑑營養午餐氛圍溫馨，讓南隆國中奪得佳績。

參賽學生表示，獲悉自己料理的美食榮獲冠軍時感到很驚喜，藉由這次參賽機會，不僅認識了家鄉客家料理及文化，也從中學到均衡營養及餐桌禮儀等知識，受益良多。

教育局長范巽綠及貴賓們26日參與南隆國中午餐饗宴成果展，現場有學生料理的美食，還有學校營養師精心準備的客家美食體驗DIY，有全榖飯糰、粄條壽司、擂茶活動等，希望透過做中學，將在地特色飲食傳遞給嘉賓。

(中時 )

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