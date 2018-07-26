台南市國小CLIL雙語教學試辦1年 1／4學童英語力達全民英檢初級

2018年07月26日 18:41 中時 曹婷婷

讓孩子從生活中熟悉英文，是整個計畫的關鍵。(二官辦提供)

當英語不是學科，而是落實於生活用的語言，學生表現會有什麼不同？結果讓人驚艷！擺脫過去英語是學科的刻板觀念，台南率先推動英語為第二官方語言，去年於8所國小試辦CLIL雙語教學計畫，試驗一年明顯發現低年級與中年級各項口說能力指標進步約5~8％，近1/4學生英語口語能力達「全民英檢」初級，顯見雙語教學顯著提升學童英語聽說能力！

台南市第二官方語言辦公室為了解8所國小試辦CLIL雙語教學計畫試辦成效，取得「量化數據」，與財團法人語言訓練測驗中心（LTTC）合作，在各試辦學校進行「小學英檢」口試，經過9個月學習，受測學生有顯著進步之外，接近1/4學生英語口語能力已達「全民英檢」初級程度。

二官辦表示，推出「CLIL雙語教學試辦計畫」之初，戰戰兢兢，不確定這項在歐洲國家國中小學教育體系中相當普遍的教學法，能否順利複製到台南教學現場，試辦一年後，專業團隊成大、LTTC皆顯示正向研究結果，讓市府團隊及試辦學校相當振奮。

前測於106年9月18日至25日進行，後測於107年5月7日至11日進行，口說測驗以一對一面試方式進行，測驗全程錄音，考後再由一位小學英檢評分老師複評，評分者一致性高。據LTTC成績比較分析報告，以能力指標來看，低年級與中年級各項口說能力指標均進步了約5~8％，中年級學生各項能力指標達成率已超過80＄，表現良好。

參與本計畫的西門實驗小學呂翠鈴校長表示，實施CLIL雙語教學，最期待的不是學生，反而是家長，因為學校藉此營造優良英語學習環境，孩子習慣全英語課堂互動模式後，即使各種課程英語授課比例增加，學生依然樂此不疲，學習動機大幅提升，顯見CLIL雙語教學的確在台南有了良好的開始。

二官辦指出，不論LTTC口說測驗前後測量化數據，或成大團隊質化研究，皆顯示台南市國小雙語教學顯著提升學童英語聽說能力，目前市府也努力擴展國小階段雙語教學，鼓勵更多學校投入雙語教學。

(中時 )