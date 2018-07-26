詐騙車手兼販毒 以毒養毒引誘未成年少女沉淪

2018年07月26日 18:49 中時 吳敏菁

和美警分局偵查隊緝獲詐騙車手兼販毒。（吳敏菁翻攝）

和美警分局偵查隊掌握況嫌詐騙行蹤。（吳敏菁翻攝）

況嫌利用毒品咖啡包，還引誘未成年少女染上毒癮。（吳敏菁翻攝）

和美警分局偵查隊飛象過河，在桃園逮捕28歲況姓詐騙車手，並抽絲剝繭，查出況嫌不僅偽裝檢察官詐財，還兼販毒，一舉網獲7名吸毒人口，更可惡的是，況嫌網路交友結識未成年國中女生，利用毒品咖啡包，引誘染上毒癮。

又見老梗詐騙！和美鎮柯姓男子近日接獲詐騙電話，自稱新北市地檢署的王志豪檢察官，謊稱被害人帳戶遭人利用及凍結，要求被害人提出帳戶內之存款代為保管，案件結束後會再匯回款項，柯男信以為真，竟前往農會臨櫃提領38萬元交付詐騙集團況姓男車手。

詐騙集團食髓知味，翌日又打電話予柯姓男子，並另指派男性車手取款，柯姓男子事後才驚覺遭騙報案，和美警分局成立專案小組並報請臺灣彰化地方檢察署檢察官指揮偵辦。

歷經3個月偵查、埋伏，專案小組在大樓居民協助在桃園市八德區建國路某大樓民宅，查獲況姓詐欺車手，並當場查扣作案時所穿著衣物、安非他命、毒品咖啡包、毒品分裝袋、安非他命吸食器及磅秤等證物。

警方調查，況嫌有毒品和妨害自由前科，除了當車手，還兼職販賣毒品之犯罪行為，擴大偵辦兵分多路，查獲7名涉嫌毒品案嫌疑人。

鍥而不捨追查下，又發現況嫌不僅將毒品販賣給成年人，況嫌還在網路結識國中女學生，提供該名女學生毒品咖啡包供其飲用，嚴重影響青少年身心發展，全案依違反毒品危害防制條例、詐欺罪罪嫌將況男等人送辦。

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(中時 )