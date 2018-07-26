羅宏正《高校英雄傳》尷尬慶生 被虧是「1日7次郎」

2018年07月26日 18:36 中時 林淑娟

《高校英雄傳》為羅宏正慶生。（三立）

《高校英雄傳》為羅宏正慶生。（三立）

《高校英雄傳》為羅宏正慶生。（三立）

26日是羅宏正2字頭的最後一個生日，他主演的台視、三立新週日偶像劇《高校英雄傳》在拍攝現場為他慶生，有一大批台灣、香港的粉絲特別至醒吾科技大學給他意外驚喜，現場除了準備應援餐點，包括劉宇菁、學生演員群蕭志瑋、宋緯恩、徐韜、何美、席惟倫、季念潔也把羅宏正捧高高祝他生日快樂，不過，他卻大喊尷尬！

羅宏正表示，從小到大都很討厭過生日，因為他覺得過生日的場子會很尷尬，不知如何面對大家，也自認為沒資格承受那麼多祝福。體貼的他，更心疼粉絲為他多花錢。

羅宏正過去根本是「職業學生」，這次在新劇中終於轉型成為校園棒球教練，雖然腳傷未完全復原，但他每次演出時都當拼命三郎，如果自己認為還可以表現更好，會主動要求再來一次。日前拍攝一場他帶著學生跑步的戲，原先設定讓羅宏正騎腳踏車，但他覺得狀態不錯就親自下海跑步，沒想到卻被虧為「1日7次郎」，羅宏正還沒搞清楚狀況就問：「7次有很多嗎？」令現場所有人笑翻，搞清楚弦外音後，他才連忙解釋：「是跑步跑7次啦！」因擔心腳會過度負荷，所以才被大家消遣說他的極限是7次！

劇組近日都在烈日下如火如荼拍攝，所有演員都黑了一圈，過程苦歸苦但每位演員都開心表示終於又有機會再回學生時代，原來當學生是多麼無憂無慮，女主角劉宇菁笑說：「以前讀書會很希望趕快長大，但現在回頭看才發現當學生的感覺真的很棒！」

雖然羅宏正被虧說好愛碎碎念，但劉宇菁反而把他的愛唸功夫當作聖旨般，只會點頭說好好好！被大家封為是史上最聽話的女主角。不過大家一致公認他很有老師的樣子，宋緯恩表示，有羅宏正在就會很安心，只要他說一句話大家一定跟進，前幾天看羅宏正很盡力在拍攝跑步戲時，真忍不住心疼，想抱著他跑。

(中時 )