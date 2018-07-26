三義木雕首次和泰國相互交流學習

2018年07月26日 18:36 中時 何冠嫻

三義轉木工房木雕第二代傳人黃祈翔示範木雕鋼筆的製作。（何冠嫻攝）

台灣木雕南向交流展策展人楊北辰（右）向苗栗副縣長鄧桂菊（左）介紹來自英國貝馬丁的參展作品《平衡的意境》。（何冠嫻攝）

三義木雕博物館今年舉辦的「台灣國際木雕競賽展」，結合「台灣木雕南向交流展」，特別找來泰國創意設計中心顧問Apisit共同策展，並在26日盛大展開。將以台灣三義的木雕藝術與泰國文創設計，相互交流學習。

苗栗文化觀光局長林彥甫表示，今年第11屆的台灣國際木雕競賽展，有來自大陸、日本、韓國、德國、法國、玻利維亞、烏克蘭和羅馬尼亞、烏干達等國家，共有118件作品，但僅有52件作品能參與展覽。

同為今年台灣木雕南向交流展策展人之一的楊北辰表示，過去多與日本切磋交流，學習其具象表現，今年突破以往，找到和三義有相同木雕藝術研究的泰國清邁，和泰國創意設計中心總顧問Apisit Laistrooglai共同合作，交流學習泰國獨特的木質運用手法。

Apisit Laistrooglai表示，能透過展覽相互精進木頭工藝，十分榮幸。明年三義木雕作品也預計將進軍泰國展覽，把三義的木藝技術推到東南亞。此外，26日公布的2018台灣國際木雕競賽13位得獎者，其中有5位來自台灣。得獎名次將在9月8日的2018三義木雕藝術節中宣布並舉行頒獎典禮。

(中時 )