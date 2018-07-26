東亞青運主辦權遭撤銷 林佳龍：展館建設及選手培育不中斷

立委黃偉哲（左1）等一行到台中考察，表示力挺市長林佳龍（左2）提申復，捍衛東亞青主辦權。（陳淑芬攝）

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立委黃偉哲等一行到台中考察，肯定台中市立下很好的都市規劃示範提供很多正面、突破性思考的意義。（陳淑芬攝）
立委黃偉哲（右1）等人到台中市考察，由台中市長林佳龍（中）陪同，參訪東協廣場。（陳淑芬攝）

台中市東亞青年運動會主辦權遭撤銷，地方不滿持續延燒。民進黨台南市長參選人、立委黃偉哲26日到中市考察時表示，力挺市長林佳龍、台中市民及台灣年輕運動選手，支持申復。林佳龍則表示，已研議申復的內容、方式及分工，相關展館建設及選手培育不會中斷，申復只是開始，一定會據理力爭，並將爭取國際支持。

黃偉哲率台南市議員蔡旺詮、賴惠員及林志聰等人參訪中區舊城建設，先後參觀台中火車站、綠川及東協廣場的東協四國移工生活照服中心、東協廣場溝通互動平台及青創空間規劃。黃偉哲肯定林立下很好的都市規劃示範，台中經驗提供很多正面、突破性思考的意義。

針對台中市的東亞青運主辦權，遭東亞奧林匹克委員會（EAOC）取消一事。黃偉哲表示，一定要挺林市長申復，這不但是挺台中市民及台中市，更重要是挺台灣年輕的運動選手。他說，全台灣各城市都和台中站在一起，年輕選手辛苦準備這麼久，希望能有一展長才的空間，絕對配合及力挺台中市的想法及做法。

林佳龍表示，台中市副市長林依瑩上午已代表市府前往教育部體育署，與中華奧會等相關單位研議申復的內容跟方式，並做好分工，不管就實質或程序，取消台中市主辦權已違反奧會相關規範，依契約規定台中市是站得住腳的，一定會據理力爭。

林佳龍強調，東亞青年運動會相關展館的建設及選手培育不會中斷，並同時謀求補救，相關感謝國人的聲援。

(中時 )

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