趙駿亞熱戀中 舊愛大方送祝福

2018年07月26日 19:12 中時 洪秀瑛

蘇友謙出席慶功活動。（蘇蔓攝）

「麥克風小天王」蘇友謙16歲時靠著自創K歌麥克風品牌在網路熱賣10萬支，晉升為年收入億萬富翁，今年初推出第二代新品「聽籟」麥克風，並請高宇蓁代言，半年則創下7萬支銷量。26日舉行慶功記者會，高宇蓁被問到前男友趙駿亞跟李燕熱戀，大方獻祝福：「他們蠻好的啊，希望他們趕快有結果，畢竟他年紀也到了。」

高宇蓁表示自掏腰包買了趙駿亞新書，兩人分手多年，一直維持良好互動。被問及自己的感情生活，「我一直很幸福啊」，有戀愛對象？高宇蓁笑答：「有可以聊天的朋友。」不願透露對象，但確定不是《金家好媳婦》合作夥伴。

她說自己工作忙，每天都在拍戲，就算被狗仔跟，也沒什麼好拍的。她即便一個人睡，也不會空虛寂寞，「我是秒睡的人，沒什麼煩惱，而且緣分也煩惱不來」，覺得有工作就很開心。

18歲的蘇友謙除了喜歡做生意，也想拍戲圓星夢，自曝在家學演員拍哭戲卻哭不出來，高宇蓁告訴他：「像八點檔的拍法，哭戲不是演戲，是特技。」

蘇友謙說，前不久和吳鈴山吃飯，對方3秒落淚，讓他驚呆大喊「演員都是瘋子」。他昨在現場向高宇蓁討教演戲技巧，也要她秒落淚，讓高哭笑不得。她說蘇小小年紀很有生意頭腦，如此成績真是台灣奇蹟，「我每天拍那麼辛苦幹嘛，早知道和他簽分紅」。

(中時 )