小海龜疑遭船槳擊傷 台金專家聯手搶救

1隻保育類的綠蠵龜疑遭船槳擊傷，台金專家聯手搶救。（金門野生動物救援暨保育協會提供）

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海龜背申有7.3×8.9公分寬的傷口，前後肢已出現疑似細菌感染的紅斑。（金門野生動物救援暨保育協會提供）
小海龜在診治時排出一條未消化的塑膠袋，凸顯塑膠垃圾汙染帶給海洋生物的嚴重威脅。（金門野生動物救援暨保育協會提供）
小海龜似乎知道人類正在醫治牠的傷口，診療途中逐漸安靜下來。（金門野生動物救援暨保育協會提供）

1隻保育類的綠蠵龜疑遭船隻馬達槳葉擊傷，背甲碎裂在金門料羅碼頭載浮載沈，還好今（26）日中午被洪姓民眾撈獲，緊急送由〈金門野生動物救援暨保育協會〉診療，期待復原後野放重返大海。

洪姓碼頭工人表示，他連幾天上工時都會看到1隻海龜在料羅港區出沒，時而下潛、時而上浮換氣，看起來好像「破病」行動不太自在。

他在今天中午偕友人用網子將牠撈起來，送交〈金門野生動物救援暨保育協會〉診察，最後安置在曾有海龜收容經驗的金門縣水試所。

剛好金門正在舉辦歐亞水獺座談會，跨海參加的台北市立動物園獸醫師賴燕雪、余珍芳獲悉此事，即在縣府農林科長鐘立偉的陪同下，協同展開搶救大行動。

現場測量結果，這隻綠蠵龜背甲長39.5公分、寬32公分，前鰭長20公分，重量約7.6公斤，是一隻還未性成熟的小海龜。初判背部疑似遭船隻馬達槳葉擊傷破碎，傷口約有7.3×8.9公分寬，前後肢已出現疑似細菌感染的紅斑。

讓搶救小組感到難過的是，綠蠵龜剛被送到水試所時一度出現窘迫狀況，撈起診治時因為緊張，還排出一條未消化的塑膠袋，研判的塑膠袋被牠當作「水母」吃掉，凸顯塑膠垃圾汙染帶給海洋生物的嚴重威脅。

搶救小組對牠進行傷口清洗治療，並抽血送交金門縣防疫所檢驗，未來若傷口癒合和復原狀況良好，再擇期野放。

(中時 )

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