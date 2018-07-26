影》法國這顆進球 獲選本屆世足最佳

2018年07月26日 19:14 中時電子報 李弘斌 ／綜合報導 ／綜合報導

🚀🇫🇷OFFICIAL: @BenPavard28's stunning goal for @FrenchTeam v Argentina has been chosen as the @Hyundai_Global #WorldCup Goal of the Tournament!https://t.co/U0WEmz7dOM pic.twitter.com/BnsbNWoCKI — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) 2018年7月25日

「高盧雄雞」法國在莫斯科舉起隊史第2座大力神盃，他們在本屆世足賽僅落後過一次，而右後衛帕瓦（Benjamin Pavard）挺身而出的遠射追平進球，不但讓法軍逆轉擊退阿根廷，挺進8強進而奪冠，也獲選為本屆世足最佳進球。

這個獎項是在FIFA官網上進行的票選，最後全球共計超過300萬人次投票，帕瓦於16強對阿根廷的追平遠射，比下了哥倫比亞昆泰洛（Juan Quintero）在小組賽對日本踢進的自由球，獲得最佳進球的肯定。

「太驕傲也太榮耀了，而且一直都有些難以置信，」帕瓦在推特留言說：「也謝謝所投票給我的所有人。」

法國16強對阿根廷之戰，是他們整屆世足賽唯一落後過的一次。當時他們在下半場開賽3分鐘丟球，以1比2落後。但不到10分鐘時間，法國左後衛賀南德茲（Lucas Hernández）下底傳中，球一路彈到禁區外，跟進的帕瓦第一時間以右腳背外側凌空抽射，球畫出一道完美弧線轉進球門左側死角，令人拍案叫絕。

法國靠這球追成2平，接著19歲小將姆巴佩（Kylian Mbappé）連進兩球，才能以4比3氣走阿根廷。這是22歲的帕瓦國際賽生涯唯一進球，價值連城又進得精彩，獲獎實至名歸。

(中時電子報)