富藝旅台北大安「好事成雙」 住房、餐飲雙優惠一次滿足

歡慶酒店2周年，8月1日起透過官網訂房入住，有機會獲得免費住宿乙晚。（圖片提供／富藝旅台北大安）

友善列印
中時
知名藝術家林建榮作品《寞寞》為館內熱門打卡點。（圖片提供／富藝旅台北大安）
溫孟瑜《相望的城市》簡化真實空間，將日常的私密轉化為共有場景。（圖片提供／富藝旅台北大安）

歡慶「富藝旅台北大安」開幕2周年，8月1日起推出「好事成雙」住房餐飲專案，旅客來店消費即有機會參加扭蛋抽獎，多重好禮大方送。

全新「好事成雙•住房抽扭蛋」活動開跑，凡於官網訂房並於8月入住，即可獲得「好事成雙扭蛋抽獎」機會，最大獎提供富藝旅台北大安住宿券乙晚，還包括富藝旅輕旅香氛燭、富藝旅馬克杯、富藝旅住宿折價抵用劵等。

餐廳Port23同步祭出4大優惠，包括「風味氣泡飲全系列任選第二杯半價」、「下午茶套餐四人同行一人免費」、「開胃菜任選兩道9折、任選三道88折」和「羅綺黛水果酒系列任選第二瓶半價」。同場加映，8月1日起推出「好事成雙」活動，單筆消費滿2000元，即可參加「好事成雙•滿額抽扭蛋」活動，將餐飲抵用券、飲品兌換券等通通帶回家。

館內選用台灣藝術家林建榮作品「寞寞」作為裝飾，巧妙結合燈泡與雕塑創作，以卡通造型呈現懷舊記憶，搭配或站或坐姿勢，無厘頭風格萌翻全場，藉此希望觀者透過自身經驗，找尋內心潛藏的童真樂趣，釋放壓抑的社會禮教和束縛。

而許廷瑞作品《變色龍》擅長運用鐵片，透過切割、燒熔、彎曲等方式，將冷硬素材進行輕巧轉化，同時希望探討每個人面對人際時心理意識與內心深處想法。溫孟瑜《相望的城市》將真實的空間簡化，以平塗的技法表現物理空間的構成，由色塊厚度和呈現肌理質感來堆疊室內形式。

(中時 )

中時電子報 旅遊頻道 簡怡欣ct.com-travel@infotimes.com.tw
新上任「韓國觀光名譽宣傳大使」…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。