富藝旅台北大安「好事成雙」 住房、餐飲雙優惠一次滿足

2018年07月26日 19:56 中時 徐力剛

知名藝術家林建榮作品《寞寞》為館內熱門打卡點。（圖片提供／富藝旅台北大安）

溫孟瑜《相望的城市》簡化真實空間，將日常的私密轉化為共有場景。（圖片提供／富藝旅台北大安）

歡慶「富藝旅台北大安」開幕2周年，8月1日起推出「好事成雙」住房餐飲專案，旅客來店消費即有機會參加扭蛋抽獎，多重好禮大方送。

全新「好事成雙•住房抽扭蛋」活動開跑，凡於官網訂房並於8月入住，即可獲得「好事成雙扭蛋抽獎」機會，最大獎提供富藝旅台北大安住宿券乙晚，還包括富藝旅輕旅香氛燭、富藝旅馬克杯、富藝旅住宿折價抵用劵等。

餐廳Port23同步祭出4大優惠，包括「風味氣泡飲全系列任選第二杯半價」、「下午茶套餐四人同行一人免費」、「開胃菜任選兩道9折、任選三道88折」和「羅綺黛水果酒系列任選第二瓶半價」。同場加映，8月1日起推出「好事成雙」活動，單筆消費滿2000元，即可參加「好事成雙•滿額抽扭蛋」活動，將餐飲抵用券、飲品兌換券等通通帶回家。

館內選用台灣藝術家林建榮作品「寞寞」作為裝飾，巧妙結合燈泡與雕塑創作，以卡通造型呈現懷舊記憶，搭配或站或坐姿勢，無厘頭風格萌翻全場，藉此希望觀者透過自身經驗，找尋內心潛藏的童真樂趣，釋放壓抑的社會禮教和束縛。

而許廷瑞作品《變色龍》擅長運用鐵片，透過切割、燒熔、彎曲等方式，將冷硬素材進行輕巧轉化，同時希望探討每個人面對人際時心理意識與內心深處想法。溫孟瑜《相望的城市》將真實的空間簡化，以平塗的技法表現物理空間的構成，由色塊厚度和呈現肌理質感來堆疊室內形式。

(中時 )