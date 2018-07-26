黃偉晉「5分鐘跑1次廁所」病倒住院！嘆SpeXial合體機會小

2018年07月26日 19:24 中時 林淑娟

黃偉晉、吳心緹。（華視提供）

黃偉晉、吳心緹。（華視提供）

《搖滾畢業生》中邱鋒澤、陳大天、楊景涵、黃偉晉四人從小組Band。（華視提供）

《搖滾畢業生》首映會。（華視提供）

SpeXial團員黃偉晉與吳心緹主演的音樂偶像劇《搖滾畢業生》即將在華視八點檔登場，他26日出席新戲記者會時明顯瘦了一圈，他透露上週住院一天打點滴，因身體免疫系統失調，加上疑似得了腸病毒，狀況差到完全無法工作，「腸胃很不舒服，每5分鐘跑一次廁所，想放屁，但所有東西都會跑出來」。

黃偉晉坦言，是他前陣子音樂會結束後太放鬆，每個週休二日都是瘋狂夜唱、玩到天亮才回家，又不吃水果、只吃餅乾，把身體搞壞，因此一次大爆發，現在已經好很多，還仍持續吃藥中。

SpeXial團員相繼離開，前團長羅宏正也已落腳新東家，偉晉與可米的合約也被關注，9月即將入伍當兵11個月的他表示，在合約期限之內還要當兵，他現在還沒開始思考，但會趁當兵期間好好想想未來規劃。對於外界常以為SpeXial形同解散，他也解釋：「還有很多人呢！」但他坦言SpeXial團員現在大家各忙各的，很難喬到大家都ok的時間，加上自己又即將去當兵，一定有人會一直缺席，所以短期內應該很難再合體。他日前才跟宏正碰面吃飯，搶先試聽他即將發行的音樂，也覺得很好聽，對他充滿祝福。

黃偉晉在《搖滾畢業生》中，與吳心緹意外交換靈魂，為了揣摩對方下了不少功夫，他不僅要學女生陰柔的說話方式，一度太over，被導演要求收一點，他更為了拍這部戲首次「刮腋毛」，由於共有兩場戲需要刮腋毛，「為了留下素材」，導演要他只要先刮一邊，他就這樣「一邊有腋毛、一邊沒有腋毛」維持近一個月，他笑說：「第一次刮腋毛，刺刺的真的很不習慣，穿背心出門首要夾很緊」。

吳心緹也說：「我花了非常多時間，讓自己行為變得男性化，甚至在外面搭車的時候都會腿開開，超MAN的行為嚇到公司的同事！」陳大天也在一旁幫腔說：「剛看片花，心緹演男生演得很出色耶!」

從新加坡來台發展的邱鋒澤，劇中愛上與好兄弟黃偉晉交換靈魂的吳心緹，被主持人問及如果你喜歡心緹，但是她跟偉晉交換了靈魂變成男生，你會如何抉擇時，他笑說：「只要是偉晉，不管是哪一個靈魂他都愛」讓旁人聽了笑說「這要變成BL劇啦」!

劇中飾演吳心緹姊姊的林彥君，與陳大天配成一對，兩人相差37公分堪稱「最萌身高差」，被問及要跟誰交換靈魂，林彥君還主動搶著說：「我比較想說跟誰交往！」自爆喜歡偉晉，直說：「他超搞笑，很會逗人開心，也因為他，讓我們有很多粉絲送的禮物可以吃！」黃偉晉則表示想跟林彥君交換靈魂，笑著說想當151：「想感受她的視野，世界觀應該會很不同!」

《搖滾畢業生》由CHOCO TV與魔耳國際娛樂共同出品，是國內第一電視台與網路媒體平台網台連動的戲劇。黃偉晉、吳心緹、邱鋒澤、陳大天、楊景涵、林彥君、林子珊，以及實力派演員鄭仲茵、湯志偉、謝麗金、檢場等藝人演出，孫協志、陳建寧、海芬也特別在劇中客串演出，是一部充滿歡笑與淚水的熱血音樂偶像劇。7月30日週一起，週一至週五晚上8點華視、7月31日週二起，週二至週六中午12點CHOCO TV、LINE TV播出。

(中時 )