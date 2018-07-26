美國OV-10攻擊機將贈予菲律賓 供反恐作戰用

2018年07月26日 19:37 中時電子報 江飛宇

美國空軍將退役的OV-10野馬(Bronco)渦輪螺旋槳攻擊機贈送給菲律賓，提升反恐作戰的能力，現在這批飛機已開始拆卸並裝運中，在交給菲律賓以後，菲律賓就是OV-10最後一個使用國。

防衛新聞(Defense News)報導，菲律賓表示，他們已經檢查了飛機的情況，發現它們都狀態良好，可以直接使用。這是美國對菲律賓軍武援助計劃的一部分。然而，雖然美國是無償贈送，但是運輸費用必須菲律賓自己支付。預計該型飛機將在2019年初投入使用。

OV-10在越戰時期相當活躍，它雖然速度不如噴射機那樣快，但是做為低空戰場觀察，局部火力支援卻相當出色，駕駛艙的後方，還有一段可容納1500公斤物資的貨艙，或是搭乘8名乘客。此種飛機在1990年代中期逐步從美國空軍退役，進入封存狀態。然而到了2015年，美國空軍為了反恐作戰的需要，又將OV-10啟封投入作戰。

由於這些飛機已停用20多年，因此需要重新整理，負責修復的洛克威爾公司表示，可堪用的野馬機是OV-10A和OV-10G的混合體，在2015年還曾進行了大量修改，包括重新安裝內部線路，超過5000條。另外也加增加中L3-Wescam MX-15Di光電導引砲塔、Link 16戰術數據鏈，數位面板駕駛艙，以及可發射GPS導引火箭的能力。

(中時電子報)