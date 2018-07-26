嘉義鐵路高架化調度場擬設水上鄉 農民反對聲浪大

嘉義市鐵高計畫在水上國小辦公聽會，民眾拉白布條表達反對徵收農地。（廖素慧攝）

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縣議員王啟澧偕民眾拉白布條反對徵收農地。（廖素慧攝）
嘉義市鐵高計畫水上場公聽會，部分民眾離場表達反對。（廖素慧攝）
嘉義市鐵高計畫水上場公聽會，賴姓阿嬤送交反對意見表。（廖素慧攝）

嘉義市鐵路高架化工程計畫擬將車輛調度場 南遷至嘉義縣水上鄉北回一帶，預計徵收周邊20餘公頃農地，196名地主受影響，26日交通部在水上開公聽會，民眾質疑、反對聲浪大，藍營拉白布條抗議，綠營喊「散會」促民眾離場，場面頓時變得稀稀落落，但公聽會繼續進行。

交通部鐵道局26日下午舉辦嘉義市鐵路高架化計畫，嘉義縣路段暨水上車輛基地第2場公聽會，國民黨籍縣長參選人吳育仁、縣議員王啟澧、林寶瓶等人率眾到場，拒絕簽名，當場拉白布條抗議「政府鴨霸、強徵民地」。

吳育仁呼籲所有縣長參選人表態，維護民眾群益。王啟澧說，農民的訴求就是良田不能變成車輛調度場，政府若無善意回應，會持續抗爭。民進黨籍水上鄉長劉敬祥、縣議員林緗亭等人發送抗議書，大喊「散會」，催促眾人離場拒聽簡報，場面一時混亂，警方全程戒備，公聽會繼續進行。

務農為生的70多歲賴姓阿嬤說，農地被徵收後，沒有農地耕作，就沒有農保，怎麼辦？黃姓台鐵退休員工則痛斥政府將調度場遷移至水上，根本是看水上人好欺負，台糖土地多，為何不用？

鐵道局北部工程處長曹樂群表示，水上車輛基地的地點是否會再變動，必須考量台鐵的營運需求、鐵高計畫進程、預算是否在政府核定範圍內等條件，當然民意也要考量，鐵高計畫預定的8場公聽會已全部辦完，蒐集的民意將帶回中央研商。

(中時 )

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