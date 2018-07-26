科技X藝術 新北兒藝節怪獸島再次登場

2018年07月26日 19:56 中時 葉德正

怪獸島回來了！2018新北市兒童藝術節8月3日至12日登場，今年除大小怪獸回歸，更結合科技與藝術帶來絕美燈光饗宴，請來科技藝術團隊日本teamLab帶來新作《滑梯水果園》、法國絕美燈光裝置《Les Lumineoles光之鳥》與Compagine des Quidams不具名劇團《FierSa Cheval夢幻之馬》登台，要嗨翻市民廣場。

本次必看三大亮點，teamLab新作《滑梯水果園》首登台，將市府一樓打造一座大型溜滑梯，透過投影光球，民眾滑過瞬間，會綻放鮮艷花朵，再變化成一顆顆水果，玩樂中還能感受植物生長奧秘。

法國絕美的燈光裝置光之鳥首次飛抵台灣，將由兩隻長達15公尺鳥型裝置，於活動期間在市民廣場定時飛行，絕對吸睛。

另來自法國的Compagine des Quidams不具名劇團帶來的夢幻之馬演出，曾在里昂燈光節大獲好評，將讓市民廣場變身為夢幻仙境。

今年兒藝節也匯集紙風車劇團、舞鈴劇場、如果兒童劇團、蘋果兒童劇團、皮皮兒童劇團及新象創作劇場等，總數超過20場演出，8月3日開幕將由紙風車帶來《三國奇遇記》精采演出，更準備1000份開幕禮要送給現場觀眾。詳洽活動官網http://www.newtaipei-summer.tw/。

(中時 )