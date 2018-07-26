中和大仁街瓶頸道路打通 當地民眾節省約15分鐘路程

2018年07月26日 19:56 中時 葉書宏

新北市長朱立倫出席「中和區大仁街道路瓶頸打通」通車典禮，朱立倫強調，每一個瓶頸路段都很重要。（葉書宏攝）

新北市「中和區大仁街瓶頸道路」打通。（葉書宏翻攝）

新北市「中和區大仁街瓶頸道路」打通。（葉書宏翻攝）

新北市「中和區大仁街瓶頸道路」打通。（葉書宏翻攝）

新北市「中和區大仁街瓶頸道路」打通。（葉書宏翻攝）

新北市政府今（26日）舉行「中和區大仁街瓶頸道路」打通通車典禮，市長朱立倫親自主持，他強調，「任內共打通72段瓶頸道路，每一段都是市府重視的重大工程。」當地民眾約7萬名民眾日後要通往景平路、中和市區，無須繞道而行，約可減少約15分鐘路程。

朱立倫由多位地方民代陪同出席通車典禮，他致詞時提到，大仁街瓶頸道路打通約560公尺，總經費4億4000萬元，在有些人眼中也許只是小工程，但他任內打通72個瓶頸路段，包括中和區的14個瓶頸路段，每一條路段打通對地方民眾都非常重要，是市府非常重視的大事。

中和區公所表示，中和秀安地區約7萬人口，大仁街瓶頸道路打通，讓整條道路可以串連周邊公共設施、學校，民眾通往大仁街、大智街、景平路及中和市區，減少道路繞行時間，約可減少約15分鐘路程，更方便消防車輛救災，適逢年底環狀線通車，民眾要前往搭乘捷運更方便。

大仁街總長度565公尺，市府從2014年開始與地主協調，全部用地經費4.2億元、工程費用2400萬元，總經費約4.4億元，市府規畫分6階段打通，26日打通部分為最末段，整條道路6階段全部完工。

(中時 )